家居選豪宅區並非必吉

很多人會覺得要判斷一個地方風水之吉凶，最困難是怎樣判這片土地是「真龍，真穴」還是假穴，所以古人才有「入地眼」之說。堪輿師如有今天X光般的透視眼，可以透入地層找尋「真龍脈」。

今天有人不少選擇居所，首先是找某城市內較多富人居住的區域，其次是找尋這區內有沒有甚麼政經影視界名人居住，用以決定某地方風水吉凶；他們以為有影視名人居住，其地必佳。但其實這也不是有保證之方法，有名人居住之大廈或地區，可能只是加旺某類人士或只是某人入住才吉利，旁邊的單位未必是吉宅。在香港也有一個面對維港的豪宅屋苑，因價格不菲當然是有財勢之人才可以入住，但是入住之後，接二連三發生不幸事故，大廈管理處甚至要找人做法事希望消災，所以不一定富豪住宅就不是凶宅。有位朋友，其家人住此幢屋苑後，他的妻子生活表現漸變異常；朋友之親戚是在下學生，後來為這位朋友另選一處吉宅，他家搬入之後，其夫人的精神便回復正常，這朋友甚至連連在馬場有所斬獲。