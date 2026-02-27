Well，你先看看全世界因特朗普關稅脅迫而達成協議的國家，現在有沒有誰走出來推翻協議？或者帶頭出來叫美國政府退稅？在我寫這篇文章時還未有。各國以乎都不敢第一個強出頭，因為叫美國總統還錢這樣的事從來未發生過。這一年Trump展示出的態度也就是有仇必報，你得罪他不會沒有代價。所以就算最不妥Trump的加拿大，暫時都沒有一個夠膽輕舉妄動，誰知Trump會不會突然間又找到甚麼條例，說總統有權做這做那？全世界暫時都是按兵不動。

我想大法官們看到美國《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)沒有授權總統徵收大規模關稅，這一個如此清晰的標示，沒理由特朗普的團隊沒看到。我大膽猜一猜：Trump根本知道自己沒有這個權限，但他就是「大你」！買時間(訴訟都要時間)快刀斬亂麻，把它造成一個既定的事實。 事實已定，文件也簽了，他的本領大家也看過，是不是還要推翻協定？是不是要他還錢？你們(各國)自己考慮。

事態之後會如何發展？我也不知道，正如我說這是史無前例，所以很值得關注。如果這真是特朗普團體的一個刻意安排，我認為他們是真厲害，政治本來就是兵不厭詐，他用的一張牌就是「美國總統」；特朗普把它打得淋漓盡致！ 至於有人說這傷害了美國法治，我又看不到。反而我認為這才證明美國的法治最多是遲來，不會不來，它還是可以制衡總統的，即使Trump被認為是「狂人」。