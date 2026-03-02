普羅市民與學生(AI素養)：目標是建立對AI的基本認知與責任感。政府撥款5,000萬元，由公營機構聯同院校舉辦課程、講座及比賽。同時，「優質教育基金」預留20億元支援中小學數碼教育，涵蓋師生培訓。

財政司長陳茂波在大年初九公布最新一份《財政預算案》，筆者樂見他在預算案中花了不少篇幅提及人工智能，並且提出「全民AI培訓」的大計。筆者曾多番撰文指出，人工智能可以在極短時間內拉闊或收窄能力差距，直接影響一個城市的競爭力；因此，香港不能只求參與這場競賽，而是要在賽事中領先。為了讓不同背景的市民都能夠掌握AI，政府的培訓策略非常有層次感，具體如下：

在職專業人員(行業應用)：目標是將AI融入工作流程，實現人機協作。僱員再培訓局將升格為「技能提升局」，主打AI應用的技能為本培訓，幫助在職人士轉型。公務員學院亦會為公務員提供AI主題培訓。

研發專才(技術創新)：目標是培養既懂技術又懂行業的複合型人才。各大學在3個學年內新增27個STEAM學士課程，涵蓋AI及數據科學。自2027/28學年起，AI相關課程將優先獲得資助，職訓局亦會在必修科涵蓋AI應用。

OpenAI已宣布到2030年培訓1,000萬美國人，通過其AI驅動的就業平台和認證計劃，直接連結技能培訓與就業市場，打造閉環的人才生態系統。香港政府不妨積極聯繫國內的AI大企業，開拓一套屬於中國香港的人才生態系統。筆者也問AI，怎樣才可做到成功AI賦能，DeepSeek答：成功的AI賦能不止於開辦課程，更需要建立一個涵蓋文化培養、技能認證、產業融合和全球協作的立體生態系統。這正和筆者在去年初提出，由香港教育城牽頭，打造「數字教育生態圈」的構想如出一轍。盼望在馬年，香港於人工智能的世界大戰上能一馬當先，馬到功成；明年(是羊年)便可以喜氣洋洋，洋洋自得了！