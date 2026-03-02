特朗普斬首式侵略 中等國家被靠邊站

伊朗最高精神領袖哈梅內伊及其親人，在美以聯合空襲中身亡，舉世震驚。特朗普政府試圖透過「斬首」行動震懾敵對政權，但這種策略在伊朗可能效果有限。伊朗的情況與委內瑞拉等國有根本分別，教士團與革命衛隊建立的利益制度根深柢固，不會純粹因為領袖更替而瓦解。與此同時，特朗普對近日巴基斯坦與阿富汗的戰爭卻採取截然不同的態度，不但沒有譴責，反而支持巴基斯坦的自衛權。這種雙重標準暴露了美國的偽善，也說明了所謂的「斬首式侵略」，本質上是為了震懾中等國家領導人必須靠攏美國，而非真正關心當地人民的福祉。

伊朗的政教合一體制與一般國家有本質區別。教士團作為統治核心，影響力深入社會各階層。最高領袖雖然地位崇高，但真正維繫政權運作的，是整個教士階層構成的利益網絡。這些高級教士在聖城庫姆的神學院擁有獨立的宗教追隨者和經濟來源，與最高領袖形成相互依存的聯盟。即使哈梅內伊離世，這個龐大的教士集團仍然存在，他們會迅速推舉新的領袖人選以維護自身特權。更重要的是，教士團通過名為「宗教基金會」的半官方組織掌控了伊朗約20%的GDP，這些基金會享有免稅特權且不受國家審計監督，形成「國中之國」。這種經濟上的壟斷地位，使教士團有足夠資源維持現有體制。

革命衛隊更是伊朗政權不可或缺的支柱。它不僅是一支軍隊，更是一個深度掌控國家經濟命脈的「軍商複合體」，控制著伊朗約20%至40%的經濟產值，業務深入石油、港口、電信、金融等關鍵行業，旗下關聯公司多達數百家。革命衛隊與最高領袖的關係是「高度共生」：哈梅內伊容許革命衛隊染指經濟利益，換取其效忠和協助打壓異見。過去數十年，無論是「綠色革命」還是近年示威，都可見到革命衛隊的鎮壓身影。革命衛隊已是政權的命運共同體，必然會對推翻現有政權的任何勢力作出極力反抗。美國和以色列現時以空襲為主的軍事行動，根本不可能徹底推翻這個由教士團和革命衛隊共同構築的堡壘。最終犧牲的，只會是無辜的伊朗人民。

對比美國對巴基斯坦與阿富汗衝突的態度，特朗普的雙重標準更加明顯。巴基斯坦與阿富汗近日爆發「公開戰爭」，巴基斯坦國防部長宣布兩國進入戰爭狀態。在這個問題上，特朗普的回應與世界其他領袖的合唱完全不同。他公開讚揚巴基斯坦總理和軍方領導人是「偉大的領導人」，認為巴基斯坦「做得極好」。美國國務院更明確表示支持巴基斯坦的自衛權。與此同時，聯合國、中國、英國等普遍呼籲雙方立即停火。為甚麼特朗普對同樣擁有核武器的巴基斯坦如此寬容？巴基斯坦目前約有170枚核彈頭，在全球排名第7，但因為是美國的「主要非北約盟友」，長期靠攏美國，所以得到豁免。所謂的核不擴散規範，在特朗普眼中只是對付不聽話國家的工具。

從委內瑞拉到伊朗，特朗普建立的「斬首式侵略」模式，目的是震懾全球中等國家的領導人，迫使他們必須靠攏美國。對於古巴，特朗普甚至提出「友好接管」的設想，一邊通過能源封鎖施壓，試圖迫使古巴向美國商業利益開放。這說明全球中等國家隨時都可能成為美國敵對的對象，被迫靠攏美國利益，從而引發世界更多混亂。 特朗普對巴基斯坦和伊朗的雙重標準，揭示了美國外交政策的偽善本質。所謂的「斬首」，不過是為了維護美國自身利益，強迫中等國家選邊站隊的手段。在全球格局急劇變化的今天，我們必須清醒認識到大國博弈的殘酷現實，以及中等國家在其中的無奈處境。