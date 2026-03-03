BESS—— 無遠弗屆的充電寶

今天是元宵佳節，祝大家甜甜蜜蜜、事事圓滿。
在科技年代，拜年已離不開智能手機：發短訊、拍照，甚至收發電子「利是」，一機在手，世界無疆界。要確保手機隨時有源源不絕動力，俗稱「尿袋」的充電寶不可或缺。
在一般人眼中，充電寶是小巧便攜的手機配件，但其實手機充電寶只是電池儲能系統(Battery Energy Storage System，BESS)龐大家族中的一員。BESS種類繁多，大小不一，應用場景遠不止於此，能量大的BESS甚至須要大型基建配合建構才可使用。
隨著BESS近年快速發展，已由傳統笨重的儲能裝置演化為流動式、可攜式設計。它能提供方便靈巧而穩定的應急電力，不僅提升供電韌性，更能靈活兼顧環保與減碳，發揮它「法力無邊、無遠弗屆」的力量。
用它來支援戶外活動、嘉年華會場的簡單電力需求，可謂遊刃有餘。部分學校與大廈更已率先引入，應對突發停電；即使日後遇上極端天氣造成的電力緊張情況或意外停電事件，流動式BESS也能成為可靠的後備電源。
另外它亦能取代小型柴油發電機，為建築工地內的工具提供安靜、現場零排放的電力。遇上災難應變或醫療應用的場景，亦能保障維持生命設備的運作不因停電而中斷。
今天的BESS技術早已突破傳統「AA電池」或手機充電寶的框架。隨着材料科學、功率管理及智能演算法的快速演進，大型兆瓦(MW)級BESS可先儲存由傳統發電系統產生的，或由太陽能、風能等可再生能源產生的剩餘電力，再在有需要時釋放。BESS在近年已迅速成為支撐低碳能源系統、提升電力設施韌性與安全的核心技術。
港燈營運董事。工程出身，深信電力所至，光亮民心。