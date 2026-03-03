BESS—— 無遠弗屆的充電寶

今天是元宵佳節，祝大家甜甜蜜蜜、事事圓滿。

在科技年代，拜年已離不開智能手機：發短訊、拍照，甚至收發電子「利是」，一機在手，世界無疆界。要確保手機隨時有源源不絕動力，俗稱「尿袋」的充電寶不可或缺。

在一般人眼中，充電寶是小巧便攜的手機配件，但其實手機充電寶只是電池儲能系統(Battery Energy Storage System，BESS)龐大家族中的一員。BESS種類繁多，大小不一，應用場景遠不止於此，能量大的BESS甚至須要大型基建配合建構才可使用。

隨著BESS近年快速發展，已由傳統笨重的儲能裝置演化為流動式、可攜式設計。它能提供方便靈巧而穩定的應急電力，不僅提升供電韌性，更能靈活兼顧環保與減碳，發揮它「法力無邊、無遠弗屆」的力量。