特朗普斬首連環拳 為大國博弈製造亂局

美國總統特朗普今年1月時派特種部隊到委內瑞拉捉拿其總統馬杜羅，幾日前又與以色列聯合襲擊伊朗，並殺死了伊朗最高領袖哈梅內伊及眾多高層，令世界震驚。短短兩個月內，特朗普對兩個與中國關係比較密切的國家，接連實施強悍的斬首行動，除讓世人看到美國軍事的強勢、情報之精準外，亦發現特朗普不惜破壞國際秩序製造亂局，從加拉加斯到德黑蘭，都是在項莊舞劍，最終矛頭都悄然指向北京。美國雖與這兩個國家都有不少舊恨新仇，但行動背後要對付的，離不開正在崛起的世界級能源買家中國。

中國作為主要能源進口國，其經濟命脈維繫於穩定的海外石油供應。數據顯示，伊朗是中國的主要原油供應國之一，約佔中國進口總量約一成，而委內瑞拉去年超過一半的原油出口最終都是流向中國，今次美國的連環拳，無異於精準打擊中國的原油供應。此前，美國已宣布委內瑞拉臨時政府同意將5,000萬桶原本運往中國的石油轉運至美國，猶如強搶；而今次受伊朗戰事影響，不僅油價飆升，更直接威脅霍爾木茲海峽的航道安全。去年6月，美國空軍及海軍攻擊伊朗國內多處核設施，亦未能令伊朗封鎖霍爾木茲海峽，今次美國聯同以色列將行動升級，實行斬首伊朗領袖哈梅內伊，相信可令伊朗真的封鎖霍爾木茲海峽。須知道，全球約20%的石油是經這裏出口的，中國更有一半原油進口是取道該海峽。有評論甚至認為，中國或許是這場衝突中最大的輸家。

特朗普去年襲擊伊朗時，理由是阻止伊朗發展核武器，並聲稱行動取得成功，今次不能再用同一理由襲擊，於是明言要推動伊朗政權更迭。不過眾所周知，單靠空襲其實很難達成這個目標，現今美國的襲擊只能造成伊朗內傷，製造經濟混亂，便是最大的成效。根據中伊2021年簽署的25年戰略合作協議，中國承諾在伊朗投資高達4,000億美元，一旦伊朗局勢混亂，這些在能源、基礎建設領域的巨額投入隨時因戰火而停擺。美國甚至可能升級其慣用的長臂管轄，即打擊中伊之間的人民幣結算體系。種種跡象顯示，美國不單要切斷中國的油路，更要斬斷人民幣在中東石油貿易中的發展路徑，可謂一石二鳥。

回顧歷史，美國與英國曾於上世紀干預伊朗政局，推動政變，扶值親美政權，以鞏固在當地的開採石油利益，從來不是以當地人民的福祉為依歸。今次的軍事行動，加上美國一直以來經濟制裁伊朗的各種極端措施，其實只是在意打擊當地經濟製造亂局，令與其經濟關係較緊密的國家，包括中國在內亦遭受打擊。特朗普不惜製造地緣政治亂局，甚至影響全球經濟穩定來為大國博弈造勢。目前最值得關注的是，他聲稱在4月會訪問中國還能否成事。