簡樸房登記未熱烈 適時公布應對方案

《簡樸房條例》3月起接受登記，這項旨在取締劣質劏房的政策，初衷無疑良好。然而，社會是有機體，政策環環相扣，回顧本屆政府從垃圾徵費撤銷到巴士安全帶政策暫緩，皆反映同一核心問題：決策若過於集中單一政策局的「技工思維」，只顧修理眼前零件而忽略整體社會運作邏輯，最終只會事與願違。簡樸房若要避免重蹈覆轍，當局必須盡快審視其與人口政策、市場誘因的內在矛盾，及時公布登記數字及應對方案，以免寬限期滿後引發基層住屋供應斷層。

現存劏房業主在簡樸房制度下面臨三個選擇。第一是全面配合，投放資金將單位改裝至8平方米等8項標準並申請認證。然而現實難處在於，改裝成本動輒數十萬元，業主自然盤算未來租金回報能否覆蓋投資，若回報率遠低於風險，此選項吸引力便大打折扣。第二是「轉型」，將單位還原或改作其他用途，避開繁瑣法例要求，換取相對穩定的租金收入。第三是「維持原狀」，在寬限期內繼續收取租金，抱着「能做多久便做多久」的心態，靜待明年執法才被迫離場。

從本月登記展開的反應來看，業主取態並不熱烈。全港約11萬個劏房單位容納22萬居民，這個數字背後是龐大社會需求，也是潛在社會問題。若第一批選擇全面配合的業主數目遠低於預期，意味着大部分現有供應將在未來一兩年逐步萎縮。當局不能等到問題爆發才補救，應定期公布登記數字，讓社會及早討論一旦登記持續低迷，如何避免大批基層市民因業主退場而無家可歸。從經濟誘因分析，選擇第一條路的業主既面對巨大投資風險，又未從社會和政府層面獲得任何「提供基層住屋」的正面認同，估計最終選擇此路的人數將相當有限。

這種「技工思維」的盲點，在於政策局只在自己範疇埋頭苦幹，未有意識到房屋政策與人口政策血脈相連。每年約4萬人持單程證來港，多數經濟狀況較弱，只有約三成在內地時有工作經驗，又未符合公屋資格，自然要在市區尋找低廉居所累積生活資本。這種現象存在於所有國際都會，是城市底層經濟的必然組成部分，不可能因一條法例憑空消失。簡樸房要取締的，正是這批新來港人士最能負擔的居住選項。政策設計時，可有同步檢討單程證帶來的剛性需求？可有計算過這批每年數萬人的住屋出路？

政府或會說有簡約公屋和過渡性房屋作緩衝，目標提供約5萬個單位。但這些單位既要應付輪候公屋的漫長隊伍，又要吸納因執法被逼遷的現有劏房居民，實際上周轉能力相當緊張。若業主因無利可圖而集體退場，即使有過渡性房屋，也難短時間內吸納十一萬個單位的住戶，及新增的單程證住屋需求。

撤銷垃圾徵費、暫緩巴士安全帶政策，都是這一屆政府寶貴的教訓。政策設計再完美，若不符合市場參與者的理性預期，嚴厲罰則只會嚇怕業主加速退場，最終受苦的仍是急需棲身之所的基層市民。簡樸房會否重蹈覆轍，現在已是關鍵時刻。當局不能等到明年3月登記期結束才驚覺數字慘淡，現在就應及早公布數據，啟動應對方案討論，肯定積極參與改裝的業主的社會貢獻，並理順人口政策與房屋供應的關係。社會是一個整體，拆了東牆必須補回西牆，否則基層市民只會在政策罅隙中陷入更無助的境地。