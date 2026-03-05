封鎖海峽正中下懷 美國以戰爭推高油價

伊朗宣布封鎖霍爾木茲海峽，聲稱不讓一滴石油流出波斯灣，此舉瞬間點燃全球能源市場的恐慌情緒。表面上，這是德黑蘭對美以聯軍「斬首」行動的強硬報復，但若細看背後的能源棋局，便會發現這場危機的演變，可能正正落入華盛頓的算計之中。從特朗普政府在短短兩個月內，先後對南美的委內瑞拉和中東的伊朗採取軍事行動，目標無不指向石油資源極其豐富的國家。美國本身就是全球石油產量最高的國家，頁岩油藏量更是領先全球，任何推高油價的事件，最終的最大得益者，恐怕都是美國自己。

霍爾木茲海峽的重要性在於它是波斯灣通往印度洋的唯一海上通道，最狹窄處僅約33公里，被喻為「世界油閥」。每日約有二千萬桶石油，相當於全球兩至三成的海運原油，必須經過此處才能運往全球市場。歷史上，這條航道從未被完全封鎖，但今時不同往日。伊朗最高領袖哈梅內伊在美以的「斬首」行動中身亡，接班人據傳是其子穆傑塔巴，新領導層承接了強硬的反美立場，復仇意志堅定。伊朗革命衛隊並非空言恐嚇，近日已有數艘油輪在海峽附近遭到攻擊，超過150艘貨船被迫停滯在附近海域，不敢前進。對於一個已無退路的政權而言，封鎖海峽不再是遙不可及的威脅，而是正在發生的現實。

油價對局勢的反應最是敏銳。在美以戰事爆發前，布蘭特原油價格徘徊在每桶60美元左右，但至今已急升至85美元，多家投資銀行更預測若衝突持續，油價將直迫120美元。油價上升，美國即時受惠。根據數據，美國日均石油產量近1,800萬桶，穩居全球第一，而其頁岩油的開採技術和存量更是冠絕全球。過去油價長期在50美元上下波動，這對於成本較高的深海石油開採來說，幾乎是無利可圖，甚至未能覆蓋開採頁岩油的開支。特朗普在上任演說中高呼「鑽吧！寶貝，鑽吧！」並取消了前任政府對東岸開採天然資源的限制，其經濟藍圖正是建基於高油價帶動的能源產業繁榮。只有油價上升到能夠讓頁岩油生產商獲利的水準，美國的能源獨立和經濟戰略才能真正啟動。

有論述認為高油價也會對美國的通脹帶來壓力，但若果高油價持續，美國可以仿效不少產油國，將油價分成為國內價格和出口價格，讓本國居民和工業生產獲得比其他國家更低的成本價，從而提高各行業的生產競爭力，國民享受相對低廉的國內油價也能夠增加生活幸福感。所以，推高油價才是特朗普發動戰爭的真正動機，封鎖霍爾木茲海峽就正中下懷了。 從國際法的層面看，美以此次行動備受爭議。俄羅斯、中國、挪威等國皆指出，這違反了《聯合國憲章》和國際法，所謂的「先發制人」並不符合自衛權的條件。在美國國內，憲法將宣戰權賦予國會，特朗普在缺乏國會授權下發動持續攻擊，勢必面臨國內外的強烈批評。特朗普必須展現戰爭帶來的經濟效益，才能夠平衡國內反對聲音。

歸根究柢，委內瑞拉和伊朗都是石油大國，而美國對不同地區衝突的態度截然不同。上月底阿富汗和巴基斯坦亦宣布進入戰爭狀態，華盛頓的反應卻選擇性失明。這一切背後，都是實際利益在推動。特朗普政府的行動看似難以捉摸，但其企圖操控全球石油價格的目標，卻是十分明顯。一旦伊朗全面屈服於美國的槍炮之下，中東的石油定價權便會失去市場調節能力，淪為單極霸權的工具。屆時，美國的霸權不僅得以延續，更能通過操控這條「世界血脈」，牢牢扼住全球經濟的咽喉。