每個人都不一樣。首先「一日窮人一世窮人」只是個別的情況，絕無「普遍性」，並沒有說所有小時候窮過捱過慳過的人，都一定會保留住「慳家精神」。君不見很多「暴發戶」在賺到個錢後，變得滿身名牌，大手大腳，揮金如土。但無論如何，「慳家精神」似乎比較易由「少年窮」培養出來。 我小時候說不上窮，三兄弟住一間幾十呎細房，其實比起好多深水埗家庭，全家瞓一張床好得多了。可是，又說不上「富裕」，最少我在18歲之前，從來沒有坐過飛機。旅行於我屋企而言，最遠是從陸路去中山。如果我有甚麼身外物要買，我要自己儲蓄，把吃飯的零用省下來。中四、五時，為了買一些滑板衫褲，每日午飯只吃一個當時5元的漢堡包，多加5元的可樂。所以中學時的我比較瘦，不是沒發育，是根本沒吃足飯。總而言之，我好早就知道，要省/賺一元都很不容易。

我猜，就是那段青春期(人類性格最後定型的日子)決定了我的「慳家精神」，即使現在我買得起歐洲車，我還是決定要買日本車。屋企下面的停車場要五、六千蚊租，我決定租遠一點的省錢，走路當做運動，寧可每次先送家人回家，自己去泊車再走路回家。星期五、六、日入油，儲分比較多，我就真的會控制自己那幾天才去入油。即使我夠錢坐普通飛機，但我都首選廉航，最豪就是加錢坐加闊位(我的同學們跟我去旅行，連加闊位都不要！所以我知道自己已經比較奢侈)。重點是……這都是自己的事，我沒有影響別人嘛，那就可以了。

還有一件我很難忘的往事。我爸有一次帶我去買四驅車，他不斷跟文具店老闆講價，老闆都覺得我爸「開價太低」(應該是20蚊)而不想做交易。我爸仍然煩住他，連我都開始覺得爸爸有點太cheap了吧，內心已經放棄？最後老闆卻受不住妥協了。我看住爸爸打開銀包，原來他就只有一張20元。 我從來沒有覺得自己的「慳家精神」和「窮人思維」是性格負累，反而很感謝自己老爸，讓我知道，珍惜自己能夠擁有的，因為得來不易。20蚊能買的，就不用21蚊，而且錢是為家人而省下的，那就很有意義了。