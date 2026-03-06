為寵物請假

對很多人而言，寵物不僅是動物，更是家人，也是陪伴、傾訴的對象，但失去寵物的悲痛卻非人人理解。紐約州審議一項名為《寵物照護病假法案》(NYS A791)的提案，重新思考人與動物的關係，以及僱主如何支持員工面對摯愛寵物生命最後階段的心碎時刻。 專家指出，失去寵物的悲傷，往往還夾雜著愧疚——懷疑當時是否做錯抉擇、是否能再多做一些，旁人則會說「不過是一條狗」或「再養一隻就好了」等安慰語句，使喪寵者陷入孤立，甚至為自己的哀傷感到羞愧。

紐約州眾議員De Los Santos提出的A791法案試圖彌補的鴻溝，該法案擬修改該州勞工法，明確允許員工使用已累積的帶薪病假，讓員工帶生病的貓去急診、照顧接受手術後的狗，或陪伴摯愛寵物走完生命最後一程。法案中對「受保障的動物」定義廣泛，涵蓋服務動物及主要作為陪伴用途的寵物，反映動物在生活中扮演多樣角色。目前，此法案仍在審議階段。 此法案若能通過，將讓員工能體面地請假，在不擔心薪水或工作風險的情況下，陪伴寵物、道別與開始面對失落。這段時間不僅讓人能留下最後的回憶，也讓情感有空間釋放，而非被職場壓力強迫壓抑。這項法律等於正式肯定了一件事：照顧寵物是一項重要責任，失去牠們同樣是值得社會以同理與時間對待的重大事件。

這樣的立法，令社會更接受人們為寵物哀悼。儘管法案未明定寵物身故後的「喪假」，但它奠定了一個重要先例—承認寵物在我們生命中的地位。對於失去寵物的人而言，這樣的法律與社會認可，是卑微而真誠的慰藉—承認那個在心上留下腳印的家人，確實存在過。