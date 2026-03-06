品牌變廢物！？(之二)

香港有很多購物平台，但以市場佔有率計，你只要看看街上有多少人拿著藍/綠「保鮮紙」、大包小包的貨物走來走去，就會發現幾個內地網購平台的驚人佔有率，而其市場定位其實亦見清晰。淘寶、天貓靠搜索排序、店舖評分、價格監察機制，鼓勵商家用「合理價＋高評分」去換流量；拼多多長期打「百億補貼」與免運優惠，專門收編對價格最敏感的一批人；京東則是後起之秀，已入股本地食品糧油零售商，也會開設大型實體店，估計其將主打較高貨值的消費品(如電子產品、大型家電）。

土炮方面，HKTVmall就靠打本土特色及介入日常生活貨品為主，如街市即日餸、會員制度、直播帶貨、旅遊機票評台等。其中較內地大卡有優勢的，應是以其土炮定位，消售酒類、高價食材及營養補充品，始終其貨源都集中在本地或外地直送，與內地平台貨源由內地供貨有別。

而HKTVmall亦懂得綁住顧客、以圖他們在同一平台買晒日用品。這其實亦造成一種「認平台而不認品牌」的直接結果。

但從我的小觀察，內地平台將這種心態更加發揮得極致。很多人上拼多多，目標從來不是「買件好衫」，而是「睇下今日有咩九蚊九包郵」。平台用大規模補貼，令某些商品價錢比官方渠道平一大截，物流、售後都加碼，務求令你「執平貨」執得安心。買錯咗？唔啱用？算！反正咁平，丟了也不肉痛。這種「執平貨」的快感，很像以前在深水埗鴨寮街買地攤電子零件一樣，幾蚊起標，不合用便下次買過。這種低價、尋寶式心態，對很多人而言，也是一種消費快感。消費者亦已不自覺的接受並在重複同一消費習慣。現在很多人逢周末照樣會去商場「睇嘢」，但真正「落槌」買家電、買嬰兒用品、買家居雜物，卻會在計算完一輪價格後，才在手機上完成交易。