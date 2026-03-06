火德星君來下界

相傳明朝國師劉伯温所作的《燒餅歌》中有兩句：「火德星君來下界，金殿樓台盡丙丁。」這本《燒餅歌》誰是作者本來有爭議，因為在明初除了名氣較大的劉伯溫之外，還有一個名張中，綽號「鐵冠道人」之人物，明史其人有立傳，所以並非一個虛構人物。 他也是朱元璋立國初期之謀士，在朱得天下後在南京投水而失蹤，但有人說他借水遁。後來有人見他像老子類似策杖出潼關，張中離開南京時遺了一本叫《蒸餅歌》的書，與《燒餅歌》之名類似；而也又有一本疑是後人偽作的《透天玄機》書傳世，民間又傳張中是劉伯溫師父。

但如果觀察今天美國、以色列與伊朗的戰爭，「火德星君」正是空中出現的飛彈，有些甚至拖著一條長長的火煙尾， 這些飛彈從天上出現下降(下界)轟炸市區，從古人眼光，夜晚的以色列市區燈光通明而因飛彈爆炸火燒，正是「金殿樓台盡丙丁」，丙丁五行為火也。六百年前的古人所形容的是近幾年才出現的飛彈襲擊現代城市的場景。 從天星之角度，2026年2月20日開始，土星與海王星再次相會於白羊座「戌宮」初度，至3月20日。而在此時天球上出現三個現象：第一個是3月3日晚的月蝕，此蝕出現在午宮，是寅午戌三合之宮，月為太陰主人民，月蝕之不詳在於人民，不利女人。這次以美伊之戰最大的受害者是一般平民，以色列開始發動攻勢時，曾擊中伊朗一座女子小學，達一百五十多人喪生，大部分是女學生受災，正是此應。

第二個特殊現象是天上出現「五星連珠」之現象。所謂五星連珠是火星、水星、太陽、金星及海王星、土星，相會在一個以亥宮為主的60度之範圍內，現代天文又稱為「六星連珠」， 但因為海王星肉眼是看不見的，古人不算五星之一，所以是「五星」。但在天星上，太陽為君王， 不算五星，故此次在傳統上只稱「四星連」。經曰：「四星連，兵遍野」，今次以美伊之戰，伊朗還攻擊巴林、卡塔爾杜拜等四、五個阿拉伯國家，而在1月27日，巴基斯坦也和阿富汗開戰，可以說戰火遍布整個中東之中東部，符合「兵遍野」之義，而今次四星聚影響之分野，正是中東以伊及美國。

這次「四星連」之局，到了3月底又出現一個「羅計攔截」之象，也就是羅睺計都兩星把天球分成兩半，以「已」「亥」兩宮分界，而3月底除了「冥王星」，所有七政四餘二王星都集中於天球西南邊。中國占星主人心變得偏激，容易觸發戰爭，2022年俄烏戰爭開始前後，便出現同樣現象。 《燒餅歌》之句，原本是指台海統一飛彈之戰的情況，但也相應了現代新戰爭情況，古人之算神妙。但願台海如天星之算，今次赤馬紅羊丙午之勢，不會應驗在台海，免中國人生靈塗炭。