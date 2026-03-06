亂局紛紛 睇定才做

美國和以色列入侵伊朗，不單令中東局勢緊張，陷入一片混亂，還牽動全球的政治和經濟板塊。其實，這對美國來說也不是好事。如果它的如意算盤打不響，只會令自己進一步陷入中東的持久僵局，甚至會影響特朗普在本月底的訪華之行。所以，美國傳媒已放出消息，指「中國為了對美國攻打伊朗表示不滿」，可能延遲即將舉行的「習特會」。不過，這消息是否美國自己轉彎放風，以便留有後路？也有可能。 所以，一切要睇定才做，香港也應如是。近年來，香港加快與中東國家的合作，包括吸引當地資金來港，鼓勵港商往當地投資，歡迎旅行社多搞中東團。在香港，也增加了方便伊斯蘭文化、飲食和宗教活動的設施。這些工夫未嘗不可，但行內人從旁指出，抓緊主要方向才是最重要。此話怎解？

行內人拿出最近新華社談及香港如何配合中央「十五五」規劃的文章，具體說明香港仍然要以發展歐美經濟為主。其潛台詞是：發展中東關係是中央的國家政策，藉以作好準備；萬一中美關係進一步惡化，也可以分散風險。所以，香港在跟隨中央政策之餘，應該結合本地實際，發揮內地城市不能做到的功能，努力維持與歐美溝通和接觸。 不久前，有香港官員忽然取消訪美之行。當其時也，北京正在批評美國傷害中國利益，美國又在台灣問題上胡言亂語。這會不會是港官取消訪美之行的背後原因？不得而知。但內地朋友說，香港跟隨中央政策，是應有之義，但如果凡事緊跟，或只作表態，是利是弊也未可知。

幸好有些官員和業內人士很醒目，加強與中東地區合作主要是在吸引資金來港，加強與香港金融業的合作，而不是實業投資。即使是金融業的合作，也是以香港市場為主；如果等待中東的金融市場發展起來，那就不知要等到何年何月了。 眼前，市民當然最關心是安全，估計喜歡前往中東旅行的人士暫時不會多。這就讓市場的供求關係來決定吧。市民也許還記得當年「願意來港投資的中東王子」，原來是演藝界人士而已，這算是一次「得啖笑」的投資好了。萬事睇定才做，包無蝕底。