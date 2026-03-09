剛過去的周日，「LIV Golf 職業巡迴賽」在港舉行，遇上微涼清爽的天氣，綠茵加上陽光，配合嘉年華氣氛，吸引了大批觀眾雲集粉嶺高球會，當中有高球愛好者，也有參加熱鬧盛事的市民。經過幾年的推廣，活動逐漸成為大灣區的國際體育盛事。
LIV Golf來港作賽，在今年顯得別具意義。今年美以空襲伊朗，中東風雲色變，這項源自區內的大型賽事，能夠如期舉行，主辦方的魄力毋庸置疑。年前活動首度與粉嶺高球會合作，TVB已參與其中，這次見到賽事能克服地緣政治的衝擊，繼續在港進行，繼而展開亞洲其他行程，自然分外感到高興。
LIV Golf是近年冒起的大型體育盛事，與舉辦多年的PGA美國巡迴賽慢慢形成分庭抗禮的格局，同時是中東國家期望建立本身體育品牌的鴻圖。與美巡賽不同，LIV Golf無論在賽制與舉行時的安排都有不同構思。除了球賽外還有不同的節目，整體氣氛更加大眾化和具娛樂性。從香港賽事僅舉辦幾年的經驗來看，每年吸引觀眾的數目都增加，對推動高球本身以至為公眾提供娛樂的角度，都提供了更多元化的選擇。大膽的說，若然沒有這個相對年輕的賽事，香港實在很難期望美巡賽能夠落戶，特區政府和旅發局能夠在賽事落地兩、三年後就給予肯定和迅速作出支持，發揮了搶盛事的效率。
PGA美巡賽財雄勢大，很難想像有其他主辦單位能夠撼動其霸主地位，LIV Golf能夠異軍突起，新興國家挑戰大哥的志氣是關鍵。從體育以至產業發展，球員職業前途，最重要的是觀眾體驗，新的競爭帶來了選擇，發掘出不同的可能。香港能夠在這條國際的賽道上扮演一個角色，貢獻本身的力量，在享受當中成果之餘，同時也是值得自豪的一項成績。