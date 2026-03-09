剛過去的周日，「LIV Golf 職業巡迴賽」在港舉行，遇上微涼清爽的天氣，綠茵加上陽光，配合嘉年華氣氛，吸引了大批觀眾雲集粉嶺高球會，當中有高球愛好者，也有參加熱鬧盛事的市民。經過幾年的推廣，活動逐漸成為大灣區的國際體育盛事。

LIV Golf來港作賽，在今年顯得別具意義。今年美以空襲伊朗，中東風雲色變，這項源自區內的大型賽事，能夠如期舉行，主辦方的魄力毋庸置疑。年前活動首度與粉嶺高球會合作，TVB已參與其中，這次見到賽事能克服地緣政治的衝擊，繼續在港進行，繼而展開亞洲其他行程，自然分外感到高興。