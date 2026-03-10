全民AI推動產業轉型 莫忘社會安全網

國家「十五五」規劃綱要草案提出，要全面實施「人工智能+」行動，加強人工智能(AI)及科技創新等發展，其中人工智能是重中之重。早前，財政司長陳茂波在新一份預算案中，亦明言十分重視本港人工智能發展，要以全民AI為發展願景，AI元素將滲透在大部分施政範疇，展示推動產業轉型的決心。 預算案提出連串措施，從成立由財政司長親自主持的「AI+與產業發展策略委員會」，到大額撥款支持AI教育，並將僱員再培訓局升格為「技能提升局」，而人工智能研發院亦將於下半年投入運作，支持AI項目研發及成果轉化，並就AI發展的治理框架及規管制度提供意見。在在顯示，政府正積極對接國家戰略，在全民AI這個課題上是全方位出擊，告別以往讓市場自然發展的碎片化模式，方向是走對了，值得嘉許。然而，政府在推動AI勇往前衝的同時，更須審慎內省，應對潛在的結構性挑戰，否則再好的願景，也有可能淪為口號式的空中樓閣。

香港投資界從前流行「Hi tech high嘢、Low tech撈嘢」的說法，諷刺投資科創回報成疑。時移世易，AI已殺到埋身，香港再不能落後於人，但這句老話的警示仍在，投資科創若缺乏相應的營運模式根本改革，到頭來隨時陷入「得個殼、冇靈魂」的困局，尤其香港的產業結構以中小企為主，若大家都為追趕潮流而盲目引入AI，情況反而令人擔心。因此，政府在推廣全民應用AI的同時，更應肩負研究員的角色，深入分析AI應用在不同行業的實際效果，協助不同的企業轉型，當中牽涉的不僅是人力會否被AI取代的問題，更須研究AI帶來的規管及法律責任等問題。

不少人對AI的認知，仍停留在生成圖像、模擬聲音、準備文案的層面，甚至有人質疑會打功夫的機器人是否真實存在。其實AI帶來的產業顛覆，比一般人想像的都多，在可見將來，很多工種都會被取代，例如重複性的文職工作會首當其衝。政府有責任讓市民認識到，AI帶來的產業革命，其深度與廣度遠超以往的工業革命，而且改變不是周期性的，而是結構性的。預算案中提出將僱員再培訓局，升格為「技能提升局」，並加強AI培訓，方向固然正確，但這種轉型賦能的措施，恐怕難以覆蓋所有被淘汰的勞動人口。

由過往歷史可見，技術革命在創造新職位的同時，必然會淘汰舊有工種，而且新職位的技術門檻往往高於舊工種，會有人跟不上，落在AI鴻溝的另一邊。政府總不能僅空泛地呼籲僱員不斷提升自我，而不去做好社會安全網。當政府帶領香港市民登上全民AI的列車的同時，政府必須確保煞車系統可靠、安全氣袋完備，更要為可能跟不上變化的乘客預留救援通道。只要做好超前部署，做好社會安全網，全民AI才不會淪為少數人的盛宴，而是取得平衡發展，讓全香港都能共享AI革命的成果。