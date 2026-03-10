融入國家法治建設香港的「超級聯絡人」角色

國家「十五五」規劃建議發布，其中明確提出要「加快涉外法治體系和能力建設」，這幾個字與香港的未來息息相關，更是香港法律界再次揚帆起航的新起點。筆者作為全國人大代表，近日亦以此為主題，向中央提交了五份人大建議，其中法律相關建議涵蓋了14點具體建議，旨在鞏固香港國際法律及爭議解決服務中心的地位。

法律服務是香港的招牌之一，我們擁有與國際接軌的普通法制度、國際化的法律人才及信譽良好的法律服務。當國家企業「走出去」，或者外國資金想參與大灣區建設時，他們最需要的就是一套既專業、又讓他們信得過的法律規則。香港正是國際商事主體心中最值得信任的「法律服務樞紐」。當前除了規劃建議背書，香港已獲中央支持成立了國際調解院，並吸引國際統一私法協會設立亞太辦事處。