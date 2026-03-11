石油危機一觸即發 跨國營商背靠祖國

美國和以色列對伊朗採取的軍事行動，特別是針對領導層的「滅門式」斬首，顯然嚴重低估了伊朗封鎖霍爾木茲海峽的決心和實際能力。這條全球能源的「大動脈」如今風聲鶴唳，一場史無前例的嚴峻石油危機正一觸即發。若戰事持續，由此引發的連鎖反應——從能源飆升到經濟衰退——將難以避免。我們正親眼見證第二次世界大戰之後國際格局的劇變，單邊主義與強權政治重新抬頭。在這種新常態下，跨國企業的生存法則已悄然改變，必須背靠實力強大的祖國。長和集團在巴拿馬碼頭的遭遇，正好引證了國家力量在支援國際企業面對國際欺凌時所發揮的重大支撐作用。

霍爾木茲海峽的戰略地位無可比擬，每日有約二千萬桶石油從此運出，佔全球每日一億桶消耗量的五分之一。簡單計算，只要海峽被封鎖五日，全球就短缺相當於一日的燃油消耗。這種供應缺口不會線性疊加，而是會產生巨大的槓桿效應，引發能源價格失控飆升，生產成本急劇上漲甚至停滯。我們已經看到各國政府如驚弓之鳥，韓國宣布將對加油站油價設定上限，是近三十年來的首次；印度的城市甚至暫停使用天然氣進行火化，要民眾改用木材或電力；台灣也對汽油價格設定每周漲幅上限。這些跡象都顯示，能源短缺已從宏觀經濟滲透至市民的日常生活，一場全球性的經濟大蕭條隨時可能降臨。

特朗普政府上台後，其單邊主義措施不斷升級，從揚言收回巴拿馬運河、以武力威脅委內瑞拉，到如今對伊朗採取極限施壓的斬首行動，這種「美國優先」的霸凌行徑，只會在被欺凌的國家和民族心中埋下無法平息的怨恨。戰爭的潘朵拉盒子一旦打開，霍爾木茲海峽的封鎖狀況將如覆水難收。最終，全球大大小小的經濟體都要為這種魯莽行為埋單。幸運的是，在這場風暴中心，中國在核能與再生能源領域的長足發展，正正可以發揮關鍵的能源韌性功能。從「華龍一號」的持續迭代，到全球首個陸上商用模塊化小堆「玲龍一號」即將投運，以至對第四代核電和核聚變的前瞻布局，都為國家的能源安全提供了堅實保障，讓我們有能力避過其他國家正在面對的能源危機和經濟衰退深淵。

在單邊主義橫行的新國際格局下，跨國企業正面臨二戰以來最複雜的營商環境。巴拿馬政府漠視私有產權和合約精神，粗暴地將華資國際企業長和集團合法經營了二十多年的碼頭資產奪走，並交由其他外資企業接管，事件性質極其惡劣。這不僅是對一家企業的侵害，更是對國際商業規則的肆意踐踏。事件已提升至國家層面處理，因為它關乎中國企業在海外的基本權益能否得到保障。 昨日，國家交通運輸部就國際航運經營行為，分別約談了臨時接管巴拿馬港口的兩大航運巨頭——丹麥馬士基和地中海航運公司。官方通報指出，此舉旨在督促企業依法依規開展業務，維護公平、透明的全球物流供應鏈。這無疑是對協助巴拿馬政府進行掠奪行為的企業發出明確警告。而在前一天，從最高人民檢察院工作報告中強調「加強海外利益司法保護」，到外交部長王毅明確表示「堅決維護海外中國企業的正當合法權益，推動東道國政府保護中方人員和項目安全」，都清晰傳遞了中央維護公民和企業海外權益的堅定決心。

「在商言商」的全球化時代，某程度上已經告一段落。未來，跨國企業在不同國家和地區經營的難度只會更高，面對的政治風險也更難以預測。在這樣的時代背景下，擁有一個經濟和外交實力強大的祖國作為後盾，不再是一種選擇，而是業務能否持續發展的必要條件。香港作為國家的超級「聯繫人」和「增值人」，其角色並非褪色，而是需要與時並進，在協助國家連接全球的同時，更要善用國家的支持，在這個動盪的新格局中，繼續發揮我們無可替代的橋樑功能。