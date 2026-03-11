行政長官李家超慶祝三八國際婦女節的發言，讓我們再度聚焦女性在社會發展中的重要價值。女性從來都是社會不可或缺的支柱，想要讓「她力量」真正綻放，特區政府與社會各界需摒棄空洞口號，以務實政策落地尊重，用切實行動回應職業女性的現實訴求。
香港女性的實力與貢獻，有目共睹。近年來，本地女性勞動人口參與率持續攀升，在公共行政、教育、醫療等關鍵領域，早已成為撐起行業的中堅力量。高等教育領域裡，女生在資助學士學位課程中的佔比常年超五成，高學歷賦予女性更高的職業追求，也讓她們愈發獨立自強。但隨之而來的，是女性初婚年齡中位數推遲至30歲以後，這一數據背後，是職業女性在事業與家庭之間艱難平衡的無奈，更是當代女性面臨的現實困境。
構建女性友好型社會，需從細微之處發力。哺乳期職業女性的窘迫隨處可見，不少商場、公共場所母婴室短缺、設施簡陋，難以滿足基本需求。特區政府應率先垂範，在新建公共物業中設立高標準母嬰空間，同時透過監管指引，督促私營場所完善育嬰配套，守護哺乳女性的基本尊嚴。與此同時，職場隱形歧視仍是頑疾，部分僱主因生育成本顧慮，在招聘、晉升中對女性設限，導致女性求職遇阻、產後返崗艱難。惟有強化《性別歧視條例》執法力度，大力推行彈性工作制，才能打破偏見，釋放女性職場潛能。
鼓勵青年婚育，更需多方合力破解「不敢生、養不起」的難題。特區政府已推出延長產假、增加生育津貼、優化幼兒服務等舉措，緩解育兒痛點，但未來仍需持續發力，希望能增加學生津貼等，舒緩及了解家長所需。社會各界也應主動參與，普及課後託管服務、加碼育兒假期，共同減輕職業女性的育兒負擔。
平等對待女性，從來不是賦予特權，而是回歸公平本質。惟有特區政府完善頂層政策設計，社會扭轉偏見營造包容氛圍，才能讓香港女性真正卸下重擔，從容兼顧家庭與事業，穩穩撐起屬於自己的「半邊天」，綻放閃耀光芒。
黃雨程(Nicole Wong)
南區區議員、新民黨青年委員會副主席(傳訊)。正宗90後，熱心從事地區服務，追求一步一腳印，踏出屬於自己的路。
facebook：https://www.facebook.com/nppyc/?fref=ts