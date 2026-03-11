行政長官李家超慶祝三八國際婦女節的發言，讓我們再度聚焦女性在社會發展中的重要價值。女性從來都是社會不可或缺的支柱，想要讓「她力量」真正綻放，特區政府與社會各界需摒棄空洞口號，以務實政策落地尊重，用切實行動回應職業女性的現實訴求。

香港女性的實力與貢獻，有目共睹。近年來，本地女性勞動人口參與率持續攀升，在公共行政、教育、醫療等關鍵領域，早已成為撐起行業的中堅力量。高等教育領域裡，女生在資助學士學位課程中的佔比常年超五成，高學歷賦予女性更高的職業追求，也讓她們愈發獨立自強。但隨之而來的，是女性初婚年齡中位數推遲至30歲以後，這一數據背後，是職業女性在事業與家庭之間艱難平衡的無奈，更是當代女性面臨的現實困境。