顛覆性創新齊養龍蝦 港落後於智能體發展

最近科技界最熱門的話題，莫過於「養龍蝦」。這款名為OpenClaw的軟件，因為圖標是一隻紅色龍蝦，所以被網友暱稱為「龍蝦」。上月本欄已經率先介紹過這種人工智能系統，它與我們平常接觸的人工智能最大分別，在於傳統AI只能提供建議，但「龍蝦」卻可以直接動手做事。你只需要對它說一句話，它就能幫你整理文件、收發郵件、處理數據，甚至同時操作幾個不同的軟件。這種從「只能說」到「能夠做」的飛躍，將會徹底改變我們的工作方式，就像當年印刷術和蒸汽機的發明一樣，帶來生產力的巨大提升。去年諾貝爾經濟學獎得主的預測，正正點出這種顛覆性創新的價值。

內地的「養龍蝦」熱潮已經到了難以想像的地步。在深圳騰訊大廈門口，曾經出現數百人排隊安裝的場面，甚至衍生出付費代裝的生意，有人收費數百元幫人「養蝦」。各地政府紛紛下場支持，深圳福田區已經讓一批公務員用上「政務龍蝦」，自動分析市民的投訴和建議，大大提升處理效率。合肥、無錫等地更推出扶持政策，為「養蝦」的人提供資金補貼，最高可達一千萬元人民幣。反觀香港政府在這方面的措施暫時未見與時並進。 在這場智能體競賽中，香港其實擁有一個獨一無二的優勢。智能體需要有「大腦」去思考，也就是要接入不同的人工智能模型。在一國兩制下，香港既可以無障礙使用內地的先進模型，如深度求索、豆包等，又可以面向全球接通國際的最新發展。這種能夠同時接通兩邊的能力，是內地城市或其他國際城市都難以比擬的。試想想，如果香港能夠善用這個優勢，成為全國智能體的存放中心，讓內地開發的智能體存放在香港的服務器上，利用香港自由的網絡環境服務全球用戶；同時也讓國際的智能體透過香港進入內地市場，這將會帶來多大的商機？

可惜的是，政府的思維似乎仍然追不上科技的步伐。最新公布的財政預算案提出推廣全民AI，其中一項措施是撥款五千萬元開發課程，交由公營機構營辦。這個政策思路明顯停留在課室教學這種落後模式。今天在YouTube等網上平台，已經有成千上萬的影片介紹智能體的安裝方法和使用心得，年輕一代早已習慣從這些零散的資訊中自行組合成為有用知識。與其花費公帑開辦可能一推出就已經過時的課程，不如鼓勵更多網上資訊和影片製作，認證一些專業和資訊正確的平台，這樣才更符合現代的學習模式。政府要做的應該是營造有利創新發展的環境，而不是用舊思維去教新科技。

當然，「養龍蝦」熱潮也引發了私隱和保安的憂慮。國家互聯網應急中心最近發出警告，指出部分設定可能帶來資料外洩、系統被操控等風險。工信部也提醒，這款軟件因為具備自主決策能力，配置不當容易引發安全問題。這些擔憂可以理解，任何新科技在發展初期都會遇到類似問題。願意率先嘗試的用戶，需要有足夠的技術知識和心理準備，去應付這些潛在風險。 展望未來，智能體能夠扮演的角色將會愈來愈多元化。它可以成為個人的全能助理，幫你處理日常瑣事；可以成為企業的數字員工，自動完成重複性工作；可以成為智能家居的控制中心，讓你一句話就能管理全屋家電；甚至可以讓一個人獨自完成原本需要團隊才能做到的事情。這個趨勢已經不可阻擋，將會徹底改變社會的運作模式。最近市場上相關股份被炒上，雖然難免夾雜投機成分，但尋找當中的商機確實是所有人的機遇。香港擁有良好的法治基礎、自由的網絡環境和國際化的人才，只要政策能夠與時並進，絕對可以在這場智能體革命中佔據一席之地，而不是再一次淪為旁觀者，錯失發展良機。