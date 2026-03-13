網絡成癮危機處處 共建高質量親子關係

港大與路德會昨日發表的研究，揭示了一個令人憂慮的現象：虛擬盲盒與課金機制，正在侵蝕青少年的心理健康，甚至將部分年輕人推向問題賭博的邊緣。面對這個無處不在的網絡危機，社會大眾自然想到求助於立法規管，期望一刀切禁止未成年人的網上消費行為。然而，互聯網世界無遠弗屆，單純的禁制只會迫使青少年轉向更隱蔽的途徑，治標不治本。要從根本應對這場時代危機，我們必須回歸到最基礎的社會單元——家庭，從建立高質量的親子關係入手。

是次調查訪問了近800名本地中學生，結果發現高達七成一曾接觸遊戲中的「抽卡開箱」機制，超過一半更願意真金白銀課金，當中有百分之九的受訪者已達到「問題賭博」程度。研究團隊進一步分析，這些沉迷虛擬盲盒的年輕人，出現社交退縮、自殘行為甚至自殺意念的比率，遠高於同輩。更值得留意的是，這些青少年求助意欲極低，多數只向網上朋友傾訴，甚少找家長或專業人士協助。陳先生的16歲兒子便是典型例子，由網友贈送遊戲幣開始，逐步墮入課金深淵，最終影響父子關係，需要輔導才能走出困境。

這個現象並非香港獨有。在全球範圍內，伴隨智能手機成長的Z世代，正面臨着同樣的挑戰。國際研究顯示，Z世代每日屏幕時間接近八小時，相當於一年花上三分之一的光陰在手機之上。在網絡世界長大的一代，根本不可能完全脫離數碼生活。與其請求政府一刀切立法，不如協助年輕人在未成年階段建立對網絡危機的警覺性，通過認識、了解、自我控制的過程，養成健康的數碼習慣。畢竟，當他們年滿18歲，才是真正的考驗開始。

發展心理學家戴安娜．巴姆林德的教養理論，正好為我們提供了重要的參考。她提出教養方式的兩大核心維度：回應性與要求性。回應性指的是父母的關愛與支持，要求性則是管束與期望的程度。巴姆林德發現，最佳的教養模式是「權威型」，即兼具高回應性與高要求性，父母既對孩子有明確期望和規則，同時充滿溫暖與接納，鼓勵雙向溝通，解釋規則背後的原因。相反，若父母只側重權威而忽略回應，變成「專制型」，則會失去與子女建立深層溝通的機會；若完全不對兒女說不，淪為「放任型」，同樣會製造無法挽回的危機。這套理論點出，教養從來不是在「嚴厲」與「溺愛」之間二擇其一，真正的關鍵在於如何在接納與要求之間，找到那個恰當的平衡點。