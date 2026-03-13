網絡成癮危機處處 共建高質量親子關係

港大與路德會昨日發表的研究，揭示了一個令人憂慮的現象：虛擬盲盒與課金機制，正在侵蝕青少年的心理健康，甚至將部分年輕人推向問題賭博的邊緣。面對這個無處不在的網絡危機，社會大眾自然想到求助於立法規管，期望一刀切禁止未成年人的網上消費行為。然而，互聯網世界無遠弗屆，單純的禁制只會迫使青少年轉向更隱蔽的途徑，治標不治本。要從根本應對這場時代危機，我們必須回歸到最基礎的社會單元——家庭，從建立高質量的親子關係入手。
是次調查訪問了近800名本地中學生，結果發現高達七成一曾接觸遊戲中的「抽卡開箱」機制，超過一半更願意真金白銀課金，當中有百分之九的受訪者已達到「問題賭博」程度。研究團隊進一步分析，這些沉迷虛擬盲盒的年輕人，出現社交退縮、自殘行為甚至自殺意念的比率，遠高於同輩。更值得留意的是，這些青少年求助意欲極低，多數只向網上朋友傾訴，甚少找家長或專業人士協助。陳先生的16歲兒子便是典型例子，由網友贈送遊戲幣開始，逐步墮入課金深淵，最終影響父子關係，需要輔導才能走出困境。
這個現象並非香港獨有。在全球範圍內，伴隨智能手機成長的Z世代，正面臨着同樣的挑戰。國際研究顯示，Z世代每日屏幕時間接近八小時，相當於一年花上三分之一的光陰在手機之上。在網絡世界長大的一代，根本不可能完全脫離數碼生活。與其請求政府一刀切立法，不如協助年輕人在未成年階段建立對網絡危機的警覺性，通過認識、了解、自我控制的過程，養成健康的數碼習慣。畢竟，當他們年滿18歲，才是真正的考驗開始。
發展心理學家戴安娜．巴姆林德的教養理論，正好為我們提供了重要的參考。她提出教養方式的兩大核心維度：回應性與要求性。回應性指的是父母的關愛與支持，要求性則是管束與期望的程度。巴姆林德發現，最佳的教養模式是「權威型」，即兼具高回應性與高要求性，父母既對孩子有明確期望和規則，同時充滿溫暖與接納，鼓勵雙向溝通，解釋規則背後的原因。相反，若父母只側重權威而忽略回應，變成「專制型」，則會失去與子女建立深層溝通的機會；若完全不對兒女說不，淪為「放任型」，同樣會製造無法挽回的危機。這套理論點出，教養從來不是在「嚴厲」與「溺愛」之間二擇其一，真正的關鍵在於如何在接納與要求之間，找到那個恰當的平衡點。
網絡時代還有一個更深層的挑戰，就是「遊戲化」機制的滲透。今日的數碼世界，幾乎所有應用程式都採用了遊戲化設計——會員積分、等級升級、成就解鎖，這些概念甚至出現在教學軟件之中，用意本為增加使用者的參與度。然而，當遊戲化碰上真金白銀的課金活動，問題便變得複雜。研究指出，遊戲中的戰利品箱屬於隨機獎勵機制，玩家付費開箱得來的回報完全靠運氣，這種結構與彩票、輪盤等賭博工具極度相似。玩家慢慢習慣「用金錢換取隨機回報」，模糊了遊戲與賭博之間的界線。這些無法抵抗的設計趨勢，只能由家長在與子女的高質量溝通中，灌輸正確的概念，讓孩子明白遊戲化背後的商業意圖，學懂分辨「需要」與「想要」，避免墮入消費圈套。
在昨日的研究發布會上，港大黃蔚澄副教授強調，家庭教養方式具有關鍵的保護作用。當父母展現較高程度的關懷、回應與支持時，子女使用真錢購買盲盒的頻率會顯著下降。高質量的親子溝通與情感聯繫，能有效減低衝動消費及成癮風險。親子關係從來沒有一蹴即就的捷徑，只能靠一點一滴的日常積累。今日的家長或許無法為子女完全清除網絡世界的陷阱，但至少可以成為他們的安全港灣，讓他們在迷失之時，知道回家靠岸的方向。