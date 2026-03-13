百億富四代鍾培生以一場「電影感求婚」向莊雅婷下跪獻戒，震撼全城。管弦樂團伴奏、吊威也從天台飛降、重現《進擊的巨人》經典場景——這份誠意，飛天遁地得令人咋舌。然而看著那段瘋傳的片段，我忍不住想：求婚這回事到底是為了甚麼？

單膝下跪的傳統， 原來可追溯到中世紀。騎士為心儀的女子決鬥後，右手持劍觸地、右膝單跪、左手按於左膝，向她宣告勝利與愛意。那是權力的象徵，是佔有的儀式，其實並不浪漫。到了盎格魯撒克遜時代，教會為了杜絕私奔悲劇，規定男子必須正式「提出議題」(proposal)，並以貴重信物作契約證明。於是求婚戒指應運而生。至於鑽戒，最早可追溯至1477年，奧地利大公馬克西米利安向勃艮第的瑪麗求婚時，所呈上的鑽石戒指開啟了貴族間的風潮。但真正令鑽戒普及的，是二十世紀De Beers那句「鑽石恆久遠，一顆永流傳」的廣告口號。從此，求婚等於鑽戒，變成了不可動搖的公式。