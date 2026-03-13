之前聽阿Bu在「三叔公園」講起，他去旅行時的個人選擇，寧可住大一點但不介意走遠一點；而且喜歡在酒店瞓到自然醒，懶懶閒中午出門，飯後閒逛至晚上八、九點又回酒店休息。有人說，「你是老闆嘛，當然豪得起啦！自己假期自己批，打工仔要好珍惜先有幾日假。」Bu回應，「陳強同我喺公司一樣啦！但佢係同我180度倒轉。」對的，一切都是個人選擇。
可是，個人選擇都有分熱門定冷門(或者邪門)。於是阿Bu在節目發起民意調查，最後七成人跟我一樣——住近啲，唔介意細啲。我上星期又跟幾個中小學同學去了幾日馬來西亞，我甚至感受到，原來我不算chur了。當中，有人去旅行會編行程的；有人平時返工6am起床，旅行期間能夠7:30am起床都唔算早起了；有人去旅行有budget plan；有人每日都會mark數……旅行是自己性格的伸延。
既然是性格，就沒得爭辯，因為即使性格可改，都是極不容易的，況且不變的肯定是大多數，並非你爭贏了場交，人家以後去旅行都會跟你的style。所以能夠成班人一齊去旅行，又是另一場冒險。人人性格各異，男女喜好又不一，總有些人有些時候要妥協才能成事。
我這班朋友其實是小學同學(另加大家的太太/女友)，有些小一、二就識，小五、六就熟，大家又沒有血緣，為甚麼40幾歲仲一齊去旅行呢(必須澄清，男人是這個年紀，女人不是)？我常常覺得自己都應該相當難頂，永遠多多要求，麻麻煩煩，但這些朋友(和自己太太)竟然沒離我而去？所以我一定要珍惜他們。緣分應該不只是兩個人遇上，而是遇上了，最後還沒分開，才是真正的難能可貴。