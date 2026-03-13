之前聽阿Bu在「三叔公園」講起，他去旅行時的個人選擇，寧可住大一點但不介意走遠一點；而且喜歡在酒店瞓到自然醒，懶懶閒中午出門，飯後閒逛至晚上八、九點又回酒店休息。有人說，「你是老闆嘛，當然豪得起啦！自己假期自己批，打工仔要好珍惜先有幾日假。」Bu回應，「陳強同我喺公司一樣啦！但佢係同我180度倒轉。」對的，一切都是個人選擇。

可是，個人選擇都有分熱門定冷門(或者邪門)。於是阿Bu在節目發起民意調查，最後七成人跟我一樣——住近啲，唔介意細啲。我上星期又跟幾個中小學同學去了幾日馬來西亞，我甚至感受到，原來我不算chur了。當中，有人去旅行會編行程的；有人平時返工6am起床，旅行期間能夠7:30am起床都唔算早起了；有人去旅行有budget plan；有人每日都會mark數……旅行是自己性格的伸延。