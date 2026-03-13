AI仍未學到「馮振超」

我曾經好認真咁同AI相處、一齊「互相學習」，把我的人生經歷、家庭關係、職場遭遇、人生觀等等都向Al訴說過一遍又一遍。我也將自己過往嘅文章、寫作格式、表達節奏——提供，希望AI可以捉摸到「馮振超」嘅筆觸，模仿我嘅文風同邏輯，甚至直接幫我完成一篇貼近我風格嘅文章。 但無論我點樣調整指令、提供幾多範本，成品永遠都係「似樣但仍欠啲嘢」。結構齊整有序，起承轉合流暢，資料也齊備，但就係欠咗最關鍵嘅所謂「靈魂」(說白一點，就是我個人思緒變化及對一些事情的見解)。

因為Al始終不是我，不會每天跟我面對同樣的事情，所以他對我只限於在滔滔互聯網中尋找到的資料，那是一個虛擬的我，並不完全。 呢段時間嘅體驗，令我更清楚，AI做文字、分析工作，始終係資料整合、連結大型演算法模型、加上嘗試模仿學習。Al可以好快幫我整理資料、搭建文章框架、提供初稿，但他始終流於因數據資料量太多而出現的內容空洞感，這就是我每次最後都要自己下筆的原因。 另外，AI把關能力較弱，覆核內容只局限於佢搵到嘅資料，好多時候唔夠準確、即時，亦唔理解行內生態同動態場景發展。我每次也要逐段逐句「掃過」，反覆修改、校對、補充，先至可以將內容做好。

我有時都會諗，AI幾時可以真正貼近我的人性，了解到我的想法呢？但愈多用便愈明白，傳媒同文字工作嘅核心，從來唔係文字本身，而係經驗、判斷、人際關係、同人情世故。呢啲係演算法暫時仍學唔到、模仿唔到嘅。AI可成為我嘅得力助手，節省時間、提升效率，但恕我直言它仍未是「馮振超」。真正屬於我嘅文章，始終要由我親手把關、親自落筆才成。 後記：我這篇文章純粹是分析Al對寫作、文學品味、人性觀察、和表達上的一些觀察，當然他對於大數據分析、演算及預測結果都非常在行。但每一行業也有自己的特點，就像淘寶、天貓，很多時機械人負責客戶服務把關，但問多兩句，佢就會投降。之後電話個mon就會打出以下內容：「因為同事下班了，會盡快回覆你，親」。