電影腦動盪

我很少寫影評，因為影評一般從全面角度評論電影，包括導演手法、演員技巧，劇情鋪排等，也就是劇力如何的評介。而我，看電影比較著重它能否引起思考，尤其是深度的思考。所以，我不是標準戲迷，而是希望透過電影來自我腦動盪的傻人，也許是少數中的少數。 最近春節期間，看了一些電影。以賀歲片招徠的，看了沒有太深印象，頂多可以增加與朋友交談的話題。印象較深的有兩套，《雙囍》和《再見UFO》。前者是台灣劇情片，香港演員參與，講述男主角的上一代婚姻失敗和離異，導致下一代相愛結婚但要想方設法照顧上一代的情緒，因而要分別舉行兩場婚宴；既要令兩老高興，但又不能讓兩老碰頭。此外，女主角的父親迷信時辰八字，變成無形阻力。矛盾縱橫交錯之下，令男女主角陷入情緒波動和互不理解之中。

這種情節在現實生活中經常出現，往往一晃而過，被人忽略。若把這種家庭題材拉寬，放在兩代人或兩岸之間的意識形態和分歧之中；或再擴闊一點，國際的衝突不是因為思維和利益碰撞而起的嗎？環境何其相似。 不過，這電影不停留在息事寧人之上，而是引發觀眾思考如何應對這種夾雜着傳統思維、新舊矛盾、利益衝突的現實問題。男女主角真誠相對，心靈溝通，先行消除兩人之間的懷疑和心鎖；然後再解決上一代的執着，很自然地貫穿三點：自主決定，平衡忍耐與接受的界線，滿懷解決矛盾的希望。

《再見UFO》則在現實與超現實之間發揮，通過三名兒童在成長中與UFO的故事。女主角在世俗和現實壓力下，下嫁不是同聲同氣的丈夫，終於壓出「我要離開地球」的心聲。兩名男主角也有不同的際遇，但學懂思考一句話：有幻想就有希望。 很多人感到，幻想就是空想，不切實際。但三名主角告訴大家，幻想可以是動力，把幻想變成真實；如果連幻想也沒有，那就會腦袋閉塞，思想便秘。女主角成功逃婚，即使現實如舊，也可以心態駕馭事態，逐步推動事態更新。

電影、文學作品、藝術表演、文化創作……能否歷久常新，在於啟發思考和聯想的深度，也是彼此努力的方向。