漏油風險嚇怕波斯灣船隻 糧食危機讓貧弱小國受苦

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊上星期發表首次公開聲明，明確表示封鎖霍爾木茲海峽是針對美國和以色列的戰略手段，無意針對其他國家。然而，戰雲密布之下，全球船公司對行經這條海上要道依然避之則吉。這種「自我審查」的背後，並非單純畏懼戰火，而是更深層的商業計算：一旦船隻在混戰中受損，中東地區根本沒有足夠技術處理大規模漏油污染，而船東與保險公司將面臨天文數字的索償風險。這種恐懼正在引發連鎖反應，從航空運輸到糧食供應，最終讓千里之外的貧弱小國承受最沉重的苦難。

國際環保組織綠色和平德國分部日前發出嚴厲警告，利用衛星圖像和船舶動態數據分析發現，截至3月11日，已有85艘大型油輪因地區衝突而滯留波斯灣，船上總共載有至少210億公升石油，相當於一座「生態定時炸彈」。該組織模擬顯示，一旦船隻受損，油污將迅速摧毀區內脆弱的珊瑚礁、紅樹林和海草床。更令人擔憂的是，中東地區缺乏像美國那樣成熟的石油污染清理產業和技術，根本無力應對大規模洩漏。翻查歷史教訓，二○○二年「威望號」油輪在西班牙加利西亞附近海域洩漏約6.3萬噸石油，西班牙最高法院最終判決責任方賠償16億歐元（約合18.6億美元），清理費用更高達120億美元。面對這種級別的潛在責任，即使伊朗聲明不針對中立國船隻，也沒有船公司敢拿身家財產去冒險。

這場海灣風暴的影響，遠不止於大眾感受到的油價飆升。香港付貨人委員會本月14日發表聲明，強烈反對航空公司大幅提高貨運燃油附加費。以國泰航空為例，長途航線附加費加幅高達原水平數倍。委員會主席許彼得指出，同期原油價格僅上升約三至四成，這種近乎即時的大幅加價完全缺乏理據，不利香港作為國際航空樞紐的長遠發展。然而，航空貨運只是序幕，真正令人憂慮的是正在醞釀的全球糧食危機，這將是全人類共同面對的痛苦後果。

霍爾木茲海峽在全球化肥貿易中佔據舉足輕重的地位。聯合國貿易和發展會議數據顯示，每月約有233萬噸化肥經此出口，全球約三分一的化肥貿易需通過該海峽。中東地區佔全球尿素貿易量三成四至三成六，全球近一半尿素貿易源自海灣國家。受影響地區集中於非洲和亞洲等農業生產國家，印度氮肥進口有三分二依賴海灣地區，直接影響養活14.5億人口的水稻和小麥生產。花旗集團分析估計，此次供應鏈中斷可能使美國「居家食品」通脹率上升約兩個百分點，但富裕地區尚可承受消化。反觀撒哈拉以南非洲，許多國家化肥使用率本就遠低於維持良好產量所需水平，即使溫和價格上漲也可能迫使小農戶減少使用量，導致收成下降。孟加拉已有三座尿素加工廠因原料短缺停止運作，加上北半球正值春耕季節，這波供應衝擊將在下半年進一步反映到全球糧食價格之上。