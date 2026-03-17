霍爾木茲封鎖戰 特朗普陷被動困局

經歷半個月的戰火，已令中東生靈塗炭。伊朗在失去制空權的弱勢下被動挨打，卻使出反制絕招，就是封鎖霍爾木茲海峽，令戰爭進入另一階段。這條最窄處僅33公里的航行要道，承載着全球兩成石油貿易的海上咽喉，目前已實質癱瘓，令石油危機重現，正在打擊全球經濟，特朗普不能不正視。 然而，這次封鎖並非鐵板一塊。伊朗聲稱會容許裝載本國原油的油輪通行，其外長阿拉格齊對傳媒表示，霍爾木茲海峽僅對攻擊伊朗的國家及其盟友的油輪和船隻關閉，其他國家的船隻可自由通行。據稱，印度早前就有兩艘掛上印度國旗、載有液化石油氣的運輸船隻，順利通過該海峽。

從戰略層面看，伊朗此舉是巧妙地以小博大，以低成本的水雷、無人機及巡航導彈，就成功癱瘓了有美國航母戰鬥群保護下的能源要道，讓伊朗軍事上的弱勢扭轉為地緣政治的關鍵強勢。當然，伊朗這一絕招並非沒有後果，固然會開罪依賴石油進口的國家，但德黑蘭的如意算盤是，只要油價飊升的痛苦全球承擔，國際社會便會向美國施壓，力度將大於對伊朗的指責。去年，伊朗被以色列空襲重挫核設施時，也未有封鎖霍爾木茲海峽；不過，今次是該國最高精神領袖哈梅內伊被敵人擊殺，層次不同，伊朗惟有兵行險着，絕地反擊從美國手中奪回戰事的主動權。

美國總統特朗普日前點名中國、法國、日本、南韓、英國、澳洲等，呼籲各國派遣軍艦到霍爾木茲為油輪護航。其實頗為諷刺，今次亂局是美以搞出來的，事前沒有與盟友商討，卻原來美國是沒有預計到這樣的後果，亦沒有全盤計劃預備一些有效的後著，應對海峽一旦遭封鎖的局面，現在特朗普卻點名要求其他國家派軍艦護航，已超出常理的底線。戰事影響所及，其他中東國家受到伊朗的無人機襲擊，美國亦無能力逐一保護，顯示美國今次軍事行動，事前思慮不周，錯誤評估伊朗的反應，以為伊朗只是另一個委內瑞拉。看來，美國盟友今後在國際衝突中，不能對美國期望太多，只能自求多福。

美軍上周對伊朗石油出口樞紐哈爾克島發動了襲擊，作為對伊朗封鎖霍爾木茲海峽的反制。近日傳出另一個可能性，是特朗普政府內部醞釀一個更危險的選項，就是直接佔領哈爾克島，這將會從經濟上擊倒伊朗政權，但此舉需要地面部隊介入，更可能招致伊朗更嚴厲的報復，戰事會再擴大，對任何一方都沒有好處。 其實，今次特朗普決定襲擊伊朗，出兵目標一直說不清楚，一時說是針對核設施，一時又說是要促使政權更替，邏輯混亂，如今陷入被動困局，如果不想打長期消耗戰，就必須盡快找個下台階，體面地退場。如果特朗普不想在任內陷入另一場中東泥沼，就必須正視現實，重返談判桌，為霍爾木茲解封，才是唯一的下台階。