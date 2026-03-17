凝聚香江巾幗力量 助力香港良政善治

2026年是「十五五」規劃開局之年，今年全國兩會擘畫了國家未來五年的發展藍圖，新時代婦女事業迎來廣闊發展舞台。特區政府與婦女事務委員會全力保障婦女福祉與權益。 行政長官在今年三八國際婦女節酒會致辭時強調，特區始終肩負推動婦女全面發展的責任，多措並舉賦能婦女成長。當下，廣大女性勇立時代潮頭，在全國兩會履職建言、在各行各業拼搏實幹，以擔當彰顯新時代「她力量」。作為港區婦聯代表，應團結凝聚香港各界婦女，發揮婦女代表模範作用，以巾幗擔當助力香港良政善治。