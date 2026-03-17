凝聚香江巾幗力量 助力香港良政善治

2026年是「十五五」規劃開局之年，今年全國兩會擘畫了國家未來五年的發展藍圖，新時代婦女事業迎來廣闊發展舞台。特區政府與婦女事務委員會全力保障婦女福祉與權益。 行政長官在今年三八國際婦女節酒會致辭時強調，特區始終肩負推動婦女全面發展的責任，多措並舉賦能婦女成長。當下，廣大女性勇立時代潮頭，在全國兩會履職建言、在各行各業拼搏實幹，以擔當彰顯新時代「她力量」。作為港區婦聯代表，應團結凝聚香港各界婦女，發揮婦女代表模範作用，以巾幗擔當助力香港良政善治。
立足憲制秩序，以法治實幹守護國安、護航民生。我們要帶領婦女姐妹主動參與國安宣傳、法治普及，築牢基層法治防線，守護婦女兒童安居樂業，以實際行動維護社會安寧。
厚植家國情懷，以愛國行動凝聚共識、踐行初心。今年1月，我受法國華僑委託，向中國華僑博物館捐獻侵華日軍戰犯相冊，希望可以鼓勵婦女姐妹、青少年銘記歷史、堅守家國大義。我們要依託婦女社團開展家風家教培育，將愛國愛港理念融入家庭傳承，夯實良政善治群眾根基。
凝聚巾幗合力，以履職擔當服務大局、助推發展。團結各界婦女凝聚發展共識；深耕基層傾聽婦女兒童民生訴求，精準建言獻策，助力特區政府優化施政。發揮涉外法治與對外交流優勢，搭建中外交流橋樑，講好中國故事、香港故事。
新時代賦予新使命，新征程呼喚新作為。作為港區婦聯代表，應緊扣全國兩會精神與「十五五」規劃部署，持續團結凝聚香港各界婦女，發揮橋樑紐帶作用，為推動「一國兩制」行穩致遠貢獻巾幗力量。
作者為北京市婦聯執委、港區婦聯代表聯誼會常務副秘書長周倩儀