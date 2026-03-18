從啟德到藝術平台：香港旅遊的下一步想像

上周筆者談到香港旅遊業的發展，隨即傳來令人振奮的好消息——啟德體育園獲《時代雜誌》選為「全球最佳勝地」之一，成為香港唯一入選的景點。《時代雜誌》更形容啟德體育園為昔日機場關閉後的海岸線重新注入生命力，透過舉辦運動和娛樂活動，進一步鞏固香港作為體育和娛樂中心的地位。

這類城市地標的價值不在於短期人流或即時收益，更重要是長遠塑造城市形象。除了上周提及的文旅方向，藝術亦成為近年豐富城市內涵的重要力量。每年三月至五月的藝術季已成為本港推動高端旅遊、商務交流，以至城市軟實力的重要一環。企業在當中亦愈見積極，透過策略性投入，將藝術納入城市空間與文化產業的發展脈絡之中。