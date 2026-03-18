從啟德到藝術平台：香港旅遊的下一步想像

上周筆者談到香港旅遊業的發展，隨即傳來令人振奮的好消息——啟德體育園獲《時代雜誌》選為「全球最佳勝地」之一，成為香港唯一入選的景點。《時代雜誌》更形容啟德體育園為昔日機場關閉後的海岸線重新注入生命力，透過舉辦運動和娛樂活動，進一步鞏固香港作為體育和娛樂中心的地位。
這類城市地標的價值不在於短期人流或即時收益，更重要是長遠塑造城市形象。除了上周提及的文旅方向，藝術亦成為近年豐富城市內涵的重要力量。每年三月至五月的藝術季已成為本港推動高端旅遊、商務交流，以至城市軟實力的重要一環。企業在當中亦愈見積極，透過策略性投入，將藝術納入城市空間與文化產業的發展脈絡之中。
以今年太古地產與巴塞爾藝術展香港展會的合作為例，由曾獲奧斯卡提名的電影美術和服裝指導張叔平設計的太古地產貴賓室，以香港原生植物中國芒為設計靈感，將本地自然意象轉化為體驗，提升香港文化在國際藝術版圖上的辨識度。而最近國泰與西九文化區合作推出的「香港精神號」藝術塗裝客機，把客機上「空中畫廊」的作品延伸至客機機身，同時支持本地優秀藝術創作，亦將香港藝術與文化帶到更廣闊的國際舞台。
從啟德體育園到企業協作及品牌共創，值得思考的是：香港未來的吸引力，能否建立在更有層次、更具內容的城市敘事之上？當局與業界正積極探討未來發展方向，為香港旅遊注入令人期待的新方向。