漢家盛世臨香江

上星期我在專欄介紹深水埗李鄭屋漢墓時，提及早在二千多年前，漢文化已植根香港。在香港多個考古遺址曾出土的漢代遺存中，一些極為珍貴的文物，將於明天起在香港文物探知館的「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽中與公眾見面。 漢朝(前202-220年)是中國歷史上首個盛世。漢承秦制，奠定輝煌的大一統格局，確立制度根基，在經濟、科技與文化領域成就非凡。透過開闢絲綢之路，漢朝推動中西文明交流，確立中國於世界文明史上的重要地位。時至今日，「漢人」、「漢服」與「漢文化」等稱謂皆源於漢代。

漢朝疆土遼闊，漢武帝兩度派遣張騫出使西域，開通陸上絲綢之路；又派大將衛青和霍去病打敗匈奴，設立武威、張掖、酒泉、敦煌「河西四郡」，促進絲路貿易和文化交流。武帝又平定割據嶺南的南越國，把嶺南地域分為九郡；並以廣東徐聞、廣西合浦為起點，經南海開拓海上貿易通道，聯繫南洋和西洋諸國。漢代開疆拓土，戰績彪炳，在漢長安城出土的「漢并天下」瓦當，正是漢武帝威名遠播的歷史印記。

漢武帝將嶺南納入漢版圖並劃分九郡，香港位處南海郡番禺縣管轄範圍。香港李鄭屋東漢磚室墓出土的器物，是漢代百姓生活的寫照，當中兩件曲尺式陶屋模型，屋後設小院圈養牲畜，屋內有人舂米、簸米或抱子，反映農家生活狀況。對照廣州樓閣式曲尺陶屋，樓高兩層，樓上居住，樓下飼養牲畜。

香港出土的五銖錢是另一項重要漢代文物。漢武帝把鑄幣權集中於中央後，鑄造重量為五銖(約4克)的「五銖錢」，定為漢代的法定貨幣。此後，五銖錢在中國廣泛流通逾七百年。香港多個漢代遺址，例如馬灣東灣仔、屯門湧浪、掃管笏等，均有出土五銖錢；元朗米埔一處宋代銅錢窖藏亦曾出土五銖錢，反映五銖錢一直在民間流通使用。

這些生動展現漢文化與香港深厚淵源的珍貴文物，均可在「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽中近距離觀賞。這是國家文物局和發展局繼去年成功合辦「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽後，再度攜手合辦以漢朝為主題的大型文物展覽，從政治、經濟、文化、科技、社會生活及對外交流六方面，介紹影響後世深遠的漢代盛世。 展覽展出252件／套珍貴展品，其中203件／套來自內地14個省及自治區共29家文博機構，包括40件／套一級文物，大部分是首次在香港展出；其餘49件／套為發展局古物古蹟辦事處(古蹟辦)精選的香港出土重要漢代文物。內地與香港出土同時代的文物同場展出，正好讓文物「對話」，立體呈現國家不同地域的血脈相連，以及多元一體的中華文化。

在古蹟辦同事密鑼緊鼓準備展覽期間，常任秘書長劉俊傑、副秘書長(工務)潘偉榮和我，特地到展廳為他們打氣。在眾多展品中，河南焦作出土的三座大型陶倉樓模型令人歎為觀止！其中五層和七層陶倉樓是帶前院的多層建築，集倉儲、居住、防禦為一體的先進建築設計，模型均可拆卸和組裝，七層連閣式彩繪陶倉主樓更以空中閣道連接附樓，是漢代高超建築技術的寫照。

「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽由3月20日至9月20日在尖沙咀九龍公園香港文物探知館展出(逢星期四休館，公眾假期除外)，免費入場。有關展覽詳情及展品精華短片，請瀏覽古蹟辦網頁。 作者為文物保育專員梁子琪