打造基礎教育留學香港 課程教學住宿全面配合

教育局日前宣布，下學年將有15間小學因收生不足面臨「殺校」，縱然當局以「合併升級」美其名，實質仍是無法扭轉學校停辦的命運。但香港的基礎教育具有極大吸引力，尤其是全球唯一用中文考核而又獲國際認可的中學文憑試，對內地以至海外學生皆具優勢，只要政策配套到位，根本沒有殺校的迫切性。問題在於港府在基礎教育留學方面的政策落後於形勢。 辦學不理想的學校被家長用腳投票而自然淘汰，這是教育生態的正常現象。然而近年的殺校潮，主因是地區出生人口結構性下跌，學童數目不足以支撐現有學額，這與學校的辦學質素並無直接關係。當一批硬件設施完備、教學團隊專業的學校因人口問題而面臨倒閉，意味過去投放的公共資源正在被白白浪費。早前有報道指，九龍塘有獨立屋被改裝成分隔房間，專門出租予來港讀基礎教育的學童，並提供升學與補習一條龍服務。這個現象正好說明，市場上存在着對香港基礎教育的殷切需求，只是現行政策未能將這股需求導向正規的教育體系，反而催生了另類的營運模式。

環顧全球，英國、澳洲、新加坡等國家在基礎教育階段吸引國際學生的經驗，值得香港借鏡。英國政府發布的《國際教育戰略》，明確將教育出口提升至國家戰略高度，提出到2030年將教育出口額增長至每年400億英鎊的目標，措施涵蓋優化兒童學生簽證政策、透過駐外使領館推廣英國教育品牌，並由政府跨部門協作支持學校開拓海外市場。新加坡的「母子陪讀」政策確實允許3至16歲的孩子來星留學，符合條件的母親(或祖母、外祖母)可申請陪讀簽證，並在第二年合法工作。陪讀簽證有效期一年，可每年續簽至孩子16歲，且持有人可自由進出新加坡。反觀香港，2025年施政報告提出的「直資擴容」，容許直資學校上調非本地生錄取比例，目前僅屬「先行先試」的試驗性質，距離全方位的開放政策尚有極大差距。至於監護人制度、學童住宿安排、陪讀簽證，以至設立寄宿家庭制度釋放願意照顧海外學生的住所空間等政策討論，更是完全欠奉。

國際上的人才評價指標，早已將基礎教育水平視為吸引海外人才的重要因素。瑞士洛桑國際管理發展學院的《世界人才排名》，將中小學師生比、國際學生能力評估（PISA）表現等基礎教育指標，納入「投資與發展」及「人才實力」兩大核心維度，各佔約三分一的權重。這說明基礎教育並非單純的教育問題，而是香港吸引國際人才、提升城市競爭力的關鍵要素。 可惜的是，香港的政策局運作往往出於「技工心態」，各部門只管自己政策範疇內的眼前問題。2007年教育統籌局改組為教育局，人力政策被剝離並撥歸新成立的勞工及福利局負責。從此以後，教育部門只管學校運作，人力部門只管勞動市場，兩者再沒有有機結合。當局推動「留學香港」品牌，思維仍停留在高等教育層面，彷彿基礎教育只是本地事務，與吸引人才無關。這種部門壁壘，正是香港遲遲未能建立基礎教育留學配套體系的癥結所在。

政府正在草擬配合國家「十五五」規劃的香港方案，這是一個難得的契機。在「留學香港」的環節中，可縱向加入基礎教育的謀略，橫向打通土地、房屋、社會福利與教育政策之間的壁壘。課程上，可進一步推廣文憑試的國際認證；教學上，可鼓勵更多學校開辦非本地課程；住宿上，可借鑑外國經驗建立寄宿家庭認證制度，釋放市場上閒置的住宅資源。只有全方位配套，才能真正將香港的基礎教育優勢，轉化為吸引全球人才的品牌力量。與其被動地面對殺校潮，不如主動出擊，將這些面臨停辦的學校資源，轉化為吸納國際學生的教育基地。這不僅是解決殺校問題的出路，更是提升香港長遠競爭力的戰略投資。