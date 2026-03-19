中加推進「新型戰略夥伴關係」的政經意義

2026年1月16日，國家主席習近平與加拿大總理卡尼(Mark Joseph Carney)於人民大會堂握手言歡，互相說著中加合作的前景盼望：中國指出共創合作新局面，加國提到兩國互利充滿機遇。對比起與另一位不斷以「加拿大州長」稱呼之的別國領袖同場，卡尼在這次的會見中展出輕鬆微笑的神態。事實上，這場會晤標誌中加建交55周年後的高層轉圜：在國際關係瞬息萬變、地緣衝突頻仍、多邊主義遭遇單邊挑戰的當下，兩國釋放的友好信號，蘊含深遠的經濟與政治戰略意味。

回顧歷史，中加關係始終以經濟互補為紐帶。此次卡尼首度正式訪華，雙方宣布推進「新型戰略夥伴關係」，簽署聯合聲明並達成經貿路線圖，在能源、農業、金融、教育、氣候領域深化合作。這一轉變，源於雙方審時度勢，其戰略價值在現今國際經貿格局下尤為明顯。 今時今日全球保護主義抬頭，加拿大對美出口承壓，貿易多元化需求迫切。反之中國高質量發展與高水平開放，為加拿大資源出口開闢新空間，亦能從中國科技與製造鏈中獲益。習近平主席強調，中加經貿本質「互利共赢」，要在合作上「多做加法」，負面清單上「多做減法」，其實亦是在目前傳統經貿秩序及體系重新洗牌、國際經濟及政治話語權趨多極化的政治現實下的一種必然，也為一種欣然。

當部分大國的外交與經濟立場逐漸偏離以規則為基礎的秩序(Rule-based order)之際，中加合作乃多邊主義的最佳體現。習近平主席就中加合作提出四點主張：相互尊重主權與制度、共同發展、彼此信任、相互協作，特別指出「一個分裂的世界無法應對共同挑戰，出路在於維護真正多邊主義，推動人類命運共同體」。 卡尼重申奉行「一個中國」政策，願意在聯合國框架下協調。加拿大作為傳統歐美國家，在「特朗普1.0」及「2.0」的時代下，卻是明眼人都看得出來的不好受。當單邊主義國家將經濟貿易武器化，又實行矮化別國主權的「文攻武嚇」，甚至把戰爭盟友描述成「附庸國」，那尋求多邊發展、擴大合作圈子，乃是自然而然的事。中國面對大變局下的地緣政治壓力，展現一直堅守的多邊主義形象，瞬間抓住共同利益：從氣候到全球治理，由貿易交往至民心聯動，皆注入積極的合作力量，以此證明，尊重彼此發展道路，能轉化為具體行動。