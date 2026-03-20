宏福苑慘劇代價沉重 重售公屋先理順管理

大埔宏福苑大火聽證會正式展開，隨着案情細節逐步浮現，公眾焦點自然落在起火原因之上，然而對於這次奪命火災的反思，不應止步於追究火種源頭。宏福苑作為一個由房委會興建及出售的居屋屋苑，其管理架構長期存在的房委缺席問題，才是釀成是次慘劇的深層次土壤。當局正研究重推租者置其屋計劃，讓公屋租戶購買現居單位，但在推行任何新政策前，必須先理順出售後公營房屋的物業管理模式。大可參考新加坡組屋的市鎮理事會制度，由政府人員主導參與大型維修及統籌補貼，為基層居民提供增值支援，避免宏福苑的悲劇在未來的屋苑重演。

聽證會上揭露的資訊令人震驚，造價高達三億三千萬元的維修工程，房屋局的獨立審查組在火災前收到居民投訴，曾巡查關鍵的棚網，但竟然被承辦商輕易蒙混過關。更核心的問題是，作為全港最大業主，在宏福苑持有業權份數和地價權益的房委會，在屋苑的管理事務上為何長期「潛水」？當大型維修出現懷疑圍標或不符標準的問題時，少有由大型發展商參與管理的私人屋苑會出現如此混亂的局面，由全職政府官員管理的公共屋邨亦鮮有讓不法分子有機可乘。這恰恰證明，只要具備強而有力的主導統領能力和清晰的問責管理層，自然可以嚇走那些虎視眈眈的工程公司。為何居屋和公屋一旦出售，政府角色便立即褪去，任由小業主自生自滅？

二戰時期英國首相邱吉爾有一句名言：「所有政治都是源自於地方。」居民每日面對的電梯保養、外牆維修，就是最實在的政治。新加坡解決組屋管理和維修問題的成功經驗，值得香港借鏡。這個國家成立了市鎮理事會，由當選的國會議員出任主席，聯同居民委任成員共同管理組屋區的公共物業。市鎮理事會不僅負責日常清潔保安，更重要的是統籌大型翻新工程，並管理政府提供的補貼和貸款。這套制度將政治領袖的問責性直接帶入屋苑管理，居民不滿服務，可以在選票上直接反映，確保了管理效率和資金運用透明，議員也必須由下而上地關注地方事務。

重大災難的教訓令制度更完善。今年瑞士元旦酒吧大火造成四十人死亡，當地消防官員及前任市長同樣遭受刑事調查；不同地方的司法制度或有差異，香港這次成立獨立委員會的職責範圍亦不包括刑事追究。然而，面對慘劇，追究責任只是第一步，更重要的是查找慘劇背後的制度漏洞。宏福苑的悲劇暴露了現行制度下，由基層居民組成的業主立案法團，根本無力駕馭涉及數以億元計、充滿專業術語和法律陷阱的大型維修工程。政府必須思考，如何建立一個常設的角色，在公營房屋的長期管理上主導，而非拋下一句：出售後就撒手不管。

房屋局長將於今年內展開調研，收集公屋租戶及持份者意見，詳細考慮是否重推租者置其屋計劃。出售公屋能夠幫助基層置業、累積資產，原意是好的，但過去經驗顯示，不少租置屋邨在物業管理上問題叢生。當同一屋邨內租戶與業主並存，維修決策往往分歧嚴重，涉及巨額資金的維修基金更成為不法分子垂涎的目標。屋邨出售後，房委會往往只扮演「睡眠業主」，甚少參與實際管理。若政府未能從宏福苑事件中吸取教訓，在重售公屋前對管理架構作出全面部署，未來只會製造更多管理混亂的「三不管」地帶，讓基層小業主再次陷入無助境地。屆時付出的社會代價，將遠比今天更加沉重。