有一種創變叫Alpha Impact(起始創效)。「Alpha」作為拉丁文的首個字母，責任其實頗大，沒有先例可循、沒有人才可用、沒有資源可借，靠的就只有丹心一片：在社會與世界某個領域，想真正帶來一個創新局面。當然，每天都會出現不少「創始人」Founders ，但真正能稱得上「社會變革者」，而不是「熱潮跟隨者」，卻寥寥可數。為何？由無到有的創始，多困難、易失敗，回報無期、值博率低。

要「愚笨」到走上Alpha Impact的路上，可能就要碰到一個Alpha Moment(起始機緣)。《格萊珉銀行》的尤努斯教授在孟加拉饑荒時看到滿街屍體，發心始創微額貸款以協助窮人脫貧，後來更獲得諾貝爾和平獎。《The Ocean Cleanup》海洋清淨行動的Boyan Slat，16歲旅行潛水時，見到海裏充滿垃圾，然後發起建造大型「海洋吸塵機」。《鑽的》的Doris當年就遇上母親中風後要依賴輪椅出入，而切身理解到輪椅出行的逼切社會需要，才始創第一代輪椅的士。Alpha Moment會為一個人帶來前所未有的新視角、新衝擊、新動機，晚上在床上輾轉反側，有一種彷彿就要馬上從蠶繭蛻變成蝴蝶的感覺。