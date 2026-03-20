天氣已過驚蟄，打小人也打完了，天氣應漸漸轉暖，而香港該有濕潮霧氣出現。但是大家有沒有感覺到今年到了現在，天氣還是有點微寒，有太陽則小暖，但乾而無雨霧，多穿衣服也不覺太熱。在台灣，天氣也寒冷起來，玉山地區甚至有下雪；大陸北方也有寒流，這就是一般俗語所說的「倒春寒」。
為甚麼今年「丙午」赤馬年，天干地支都是火，反而春天帶點涼意呢？這點用中國占星便可以有所解釋，在眾多星辰中，因為地球繞日公轉，所以從地球看，太陽是最有規律的。在黃道十二宮中，冬至是太陽剛剛由寅宮進入丑宮，在12月23日一般在聖誕前三日，春節是太陽在子宮15度，而立春則是太陽由亥宮進入戌宮白羊座之位，今年是在2月4日。但是太陽之外，其他恆星因距離太陽有遠有近，所以繞日的速度也有所不同。
最遠是「矮行星」冥王星，繞日一圈十二宮要248年；最近是水星，繞日一周要87.9日。而在地球望這些星辰，便會出現所謂相合及看不見「相沖」(地球在兩星中間)，180度、90度、60度相合等情況。在諸星之中，最遠肉眼可見的星是「土星」，它繞日一圈為29.45年。古人約30年稱為「一世」，因為一般人約30歲便有子，60歲有孫，也大約代表一代人。所以秦始皇定他的繼承人為「二世」，希望三世、四世一路承傳至萬世。
在中國占星上，土星的性質主乾、主寒，它與太陽會合有一個特別現象出現，叫做「開天門」，如果太陽與它在帶熱的宮位相遇，便會出現大乾旱及突然雷暴或旱雷之象。成文之日，土星與海王星，正是在戌宮白羊座約3至4度慢慢分離，而太陽則在亥宮21至22度向土星逼近。所以天門漸開，而因土星主乾及寒，在戌亥宮未有雨霧，天氣反常不暖而涼。要到見報後一日3月21日，太陽土星相會，天門開之日，天氣才會有轉變、變暖及雷暴。
在下不懂天氣及天文，也沒有受過專業訓練，大膽預測天氣，是以七政四餘占星之計算來定，用以引證此學的準確性。