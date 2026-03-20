天氣已過驚蟄，打小人也打完了，天氣應漸漸轉暖，而香港該有濕潮霧氣出現。但是大家有沒有感覺到今年到了現在，天氣還是有點微寒，有太陽則小暖，但乾而無雨霧，多穿衣服也不覺太熱。在台灣，天氣也寒冷起來，玉山地區甚至有下雪；大陸北方也有寒流，這就是一般俗語所說的「倒春寒」。

為甚麼今年「丙午」赤馬年，天干地支都是火，反而春天帶點涼意呢？這點用中國占星便可以有所解釋，在眾多星辰中，因為地球繞日公轉，所以從地球看，太陽是最有規律的。在黃道十二宮中，冬至是太陽剛剛由寅宮進入丑宮，在12月23日一般在聖誕前三日，春節是太陽在子宮15度，而立春則是太陽由亥宮進入戌宮白羊座之位，今年是在2月4日。但是太陽之外，其他恆星因距離太陽有遠有近，所以繞日的速度也有所不同。