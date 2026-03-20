感慨時又看Moneyball(之一)

Moneyball是我「超喜歡電影」(沒有之一)。每當夜闌人靜、想想人生種種、又莫名感慨時，就會翻看，念念這種與我職涯相近的情節與情懷。

MB內容是說一隊投資細的美國職棒大聯盟球隊如何嘗試以小勝大的故事(雖然球隊最終也與勝利擦身而過)。

奧克蘭運動家隊(Oakland Athletics)是由史蒂芬索特(Stephen Schott)與肯霍夫曼(Ken Hofmann)兩位地產生意人共同擁有，而故事主角，即球隊經理比利比恩(Billy Beane)亦深明兩位老闆天生守財。根據統計，運動家隊的員工薪酬經常是大聯盟中的底層分子(經常是最小投資的5隊之內)。不過很奇怪，兩個老闆其實亦無對Billy要求過分，只要成績不太差、門票及ancillary income收入理想，P&L交到功課就得，從來無話要天下第一。