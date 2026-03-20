感慨時又看Moneyball(之一)

Moneyball是我「超喜歡電影」(沒有之一)。每當夜闌人靜、想想人生種種、又莫名感慨時，就會翻看，念念這種與我職涯相近的情節與情懷。
MB內容是說一隊投資細的美國職棒大聯盟球隊如何嘗試以小勝大的故事(雖然球隊最終也與勝利擦身而過)。
奧克蘭運動家隊(Oakland Athletics)是由史蒂芬索特(Stephen Schott)與肯霍夫曼(Ken Hofmann)兩位地產生意人共同擁有，而故事主角，即球隊經理比利比恩(Billy Beane)亦深明兩位老闆天生守財。根據統計，運動家隊的員工薪酬經常是大聯盟中的底層分子(經常是最小投資的5隊之內)。不過很奇怪，兩個老闆其實亦無對Billy要求過分，只要成績不太差、門票及ancillary income收入理想，P&L交到功課就得，從來無話要天下第一。
但Billy當時剛滿40歲，正值當打，小球隊被白眼正正是他的心結，而且每次球隊成績稍為理想，下一季好球員就被大球會撬走，然後老闆又會叫佢用有限budget搞返掂。
最後Billy索性以蔗渣價錢build team，把球隊翻天覆地，主動把剩餘主力也換走，刻意不看球探(Scout)挑選「已見表現」的高價球員列表，叫他們不要浪費時間，並以賽伯計量學(Sabermetrics)作擋戰牌，定下標準，以後只會「計數」！以大聯盟不同球員的成績數據、身體機能狀態、潛質評估，加上薪酬水平來作為招攬標準，並專揀一些被忽略、受傷或者年紀大的球員，因為他們的能力都往往被低估，不起眼卻有機會成為球隊的秘密武器。下期再續。