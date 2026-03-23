奪哈爾克島難解鎖海峽 戰爭通脹息口勢難下調

長實主席李澤鉅在最近的業績會後向分析員表達了一個值得深思的看法，他指出如果中東戰事持續的時間比市場預期更長，各地經濟體的通脹都會進一步升溫，利率亦難以回落。從美國聯邦儲備局最新的議息結果以及中東局勢的最新發展來看，戰爭引發的通脹壓力正在變得越來越明顯，而利率在高位徘徊的時間，恐怕比市場原先想像的要長得多。
美國聯儲局在三月十八日的議息會議後宣佈，將聯邦基金利率目標區間維持在百分之三點五至三點七五不變，這已經是連續第二次暫停降息。值得留意的是點陣圖的變化，這幅圖表展示了所有決策官員對未來利率走勢的預測，而今次顯示多數官員預測二零二六年全年只會減息一次，幅度僅為四分一厘。主席鮑威爾更明確表示，在通脹未見進一步改善前不會降息，委員會內部甚至討論了下一步可能加息的選項。如果中東戰事持續延長，聯儲局預測的這一次減息空間，全年都未必會有減息的機會。
戰爭推升通脹的最直接渠道當然是油價，特別是霍爾木茲海峽這條能源要道一旦受阻，國際油價必然飆升。截至三月中旬，布倫特原油價格已衝破每桶一百美元，月內漲幅接近五成。油價上升並非單純令司機加油時多付金錢那麼簡單，它作為基礎生產成本，會透過交通運輸、航空、原材料等環節擴散至整個經濟體系。更令人憂慮的是，中東戰事對通脹的影響遠不止石油。霍爾木茲海峽承擔全球約三成的化肥貿易，供應中斷已推高氨和尿素價格三至四成，直接推高玉米、小麥成本，最終傳導至肉類和乳製品。該海峽同時承擔全球兩成的液化天然氣貿易，供應銳減導致歐洲天然氣價格較戰前上升約六成。甚至連半導體生產所需的工業氣體如氖和氦，也因中東供應受阻而面臨短缺風險。這些物資鏈條的連鎖反應，最終都會轉化為終端消費品的價格上升，推高全球通脹。
據報特朗普政府正將目光對準伊朗的哈爾克島，這個小島處理伊朗約九成的原油出口，被視為伊朗的石油心臟和經濟命脈。白宮正在權衡奪取該島，以此作為迫使伊朗讓步的關鍵籌碼，甚至已從日本調派搭載海軍陸戰隊的兩棲攻擊艦前往中東，為可能的奪島行動做準備。然而，這個看似強硬的策略，實際執行起來卻是困難重重。第一，美軍艦隊若要進入奪取哈爾克島的海域，必須先經過霍爾木茲海峽，而這個過程本身已經充滿風險，隨時可能遭到伊朗沿岸導彈和水雷的伏擊。第二，哈爾克島距離伊朗本土僅二十五公里，完全處於伊朗無人機和導彈的火力覆蓋範圍內，即使成功登島，守軍也將面臨持續的攻擊威脅。第三，哈爾克島距離霍爾木茲海峽約四百八十三公里，在戰略上並不能直接控制海峽，佔領該島對於解鎖霍爾木茲海峽的即時效果相當有限。
所謂佔領伊朗石油心臟的設想，實際上更像是一個讓美軍陷入危險泥潭的戰略陷阱。即使成功奪島，反而會為伊朗提供一個強烈的理由，去襲擊中東其他國家的石油設施。目前經過紅海的航線仍然可以讓中東部分石油運往其他國家，滿足國際市場的需求，但沙特東西兩岸的油管如果遭到伊朗的全面攻擊和破壞，紅海運送的石油產量就會大幅下降，對全球石油價格和通脹帶來更加負面的影響。屆時即使聯儲局換了主席，想透過減息來刺激經濟，也會因為通脹壓力持續高企而無從入手。
美國聯儲局在通脹未受控之前根本無法減息。對於香港來說，由於聯繫匯率的關係，美國維持高息意味著本地融資成本將長期處於相對高位。利息難以下調，已經不是一個短期的市場波動，而是一個需要認真面對的長期格局。