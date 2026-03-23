奪哈爾克島難解鎖海峽 戰爭通脹息口勢難下調

長實主席李澤鉅在最近的業績會後向分析員表達了一個值得深思的看法，他指出如果中東戰事持續的時間比市場預期更長，各地經濟體的通脹都會進一步升溫，利率亦難以回落。從美國聯邦儲備局最新的議息結果以及中東局勢的最新發展來看，戰爭引發的通脹壓力正在變得越來越明顯，而利率在高位徘徊的時間，恐怕比市場原先想像的要長得多。

美國聯儲局在三月十八日的議息會議後宣佈，將聯邦基金利率目標區間維持在百分之三點五至三點七五不變，這已經是連續第二次暫停降息。值得留意的是點陣圖的變化，這幅圖表展示了所有決策官員對未來利率走勢的預測，而今次顯示多數官員預測二零二六年全年只會減息一次，幅度僅為四分一厘。主席鮑威爾更明確表示，在通脹未見進一步改善前不會降息，委員會內部甚至討論了下一步可能加息的選項。如果中東戰事持續延長，聯儲局預測的這一次減息空間，全年都未必會有減息的機會。