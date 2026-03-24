投資於人 跨境養老 讓長者老有所依

最近，筆者作為港區全國人大代表，在今年全國兩會上提交了關於大灣區跨境養老的建議。這份建議正呼應國家「十五五」規劃「積極應對人口老齡化」章節，旨在讓香港長者在內地養老實現「老有所養、老有所為、老有所樂」，把「投資於人」落到實處。
香港長者在跨境養老方面面對多重挑戰：一是選擇內地養老長者的養老金都在香港，經常面臨「錢在香港用不到、在內地又不夠錢用」的尷尬局面；二是長者於內地就醫後，香港保險公司需取得內地病歷方可理賠，惟跨境數據傳輸合規程序繁複需時，往往迫使長者先行墊支費用；三是養老服務資訊透明度不足，各地標準不一，長者難以掌握準確情況；四是跨境資產管理存在不確定因素，兩地在信託財產登記規則上尚未暢通銜接。
筆者在兩會期間提出的養老建議，重點是為粵港澳大灣區打造一個高質素的跨境養老體系，具體包括以下幾個方向：第一是建立國家級的一站式智慧養老服務平台，推動補貼按照長者實際需要和服務使用情況發放；第二是結合區塊鏈技術打通大灣區的養老數據流通，讓香港保險公司可以核實內地病歷，同時確保資料安全可信；第三是完善相關法律保障，包括推動兩地按揭和年金互認、引入香港持久授權書及「意定監護+養老信託」模式、簡化跨境繼承手續，以及訂立灣區標準化的養老服務合同，全面保障香港長者的權益；第四是打通跨境金融支付年金渠道，從根本上解決資金運用困難的問題。
展望未來，筆者將繼續在全國人大及香港立法會層面，對標「十五五」規劃，推動本地社區適老化改造、樂齡科技創新、銀髮經濟及跨境養老發展。讓每位香港長者無論留港還是回鄉，都能安心享受生活。