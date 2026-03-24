投資於人 跨境養老 讓長者老有所依

最近，筆者作為港區全國人大代表，在今年全國兩會上提交了關於大灣區跨境養老的建議。這份建議正呼應國家「十五五」規劃「積極應對人口老齡化」章節，旨在讓香港長者在內地養老實現「老有所養、老有所為、老有所樂」，把「投資於人」落到實處。

香港長者在跨境養老方面面對多重挑戰：一是選擇內地養老長者的養老金都在香港，經常面臨「錢在香港用不到、在內地又不夠錢用」的尷尬局面；二是長者於內地就醫後，香港保險公司需取得內地病歷方可理賠，惟跨境數據傳輸合規程序繁複需時，往往迫使長者先行墊支費用；三是養老服務資訊透明度不足，各地標準不一，長者難以掌握準確情況；四是跨境資產管理存在不確定因素，兩地在信託財產登記規則上尚未暢通銜接。