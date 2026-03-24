伊朗局勢初露曙光 各方須剋制暗湧難免

隨着美國及以色列對伊朗的軍事行動進入第四周，戰雲密佈的中東戰場上，罕有傳出外交斡旋的聲音。據報美伊雙方都初步釋出和談意向，儘管雙方開出的條件頗為苛刻，但「有得談」的意願本身，已經是一個正面的發展。當然，談判進程絕不是容易的。
美國總統特朗普在周日曾經向伊朗發出最後通牒，限伊朗於48小時內全面開放霍爾木茲海峽，否則會打擊並摧毀伊朗多座發電廠，而伊朗則揚言如果該國的能源基建等設施受襲，便會向其他波斯灣地區國家的設施報復，包括海水化淡廠，實行「攬炒」。昨日，特朗普在社交網突然宣布，暫停攻擊伊朗五天，並稱在過去兩天美伊兩國有非常良好和建設性的對話。儘管伊朗外交部其後發聲明回應稱沒有與美國舉行談判，但種種跡象顯示，局勢已到臨界點，交戰雙方已在初步交換信息，顯示和談之路已初露曙光，雖則暗湧難免，尤其是以色列的取態。
先看美國，伊朗絕地反擊封鎖霍爾木茲海峽，令油價急升逾五成，的確擊中了特朗普的軟肋，考慮到國內的通脹壓力與年底中期選舉的政治現實，令他不得不為局勢降溫，更先後解除部分石油制裁，表面是要穩定市場，實則是為談判預留空間。按特朗普的作風，他絕對是想速戰速決，不願被拖入另一場中東地面戰爭的泥沼。他需要的，是美國體面的退場。
至於伊朗，今次無疑是一場生存之戰。雖然傳出伊朗開出的條件包括，要求美國承認戰敗並作出賠償，似乎美國難以讓步；但伊朗的盤算正如外長阿拉格齊提出的，是要求全面結束戰爭，而非臨時停火。的確，伊朗在遭受重創失去多名高層後，如果停火不能確保不再遭受攻擊，只會被視為政權的軟弱。伊朗需要的，是止血生存下去。
不過，在當前的博弈格局中，以色列的取態是最大的變數，分析指美以之間的分歧正在迅速擴大，以色列總理內塔尼亞胡至今仍是銳意要摧毀伊朗政權，徹底摧毀伊朗核計劃，因為以色列一直視伊朗為生存威脅，執意想透過今次戰事一勞永逸。一旦美伊開始直接對話，以色列便可能在談判桌上被邊緣化，所以內塔利亞胡政府極可能採取更激進的軍事行動，阻礙和談進程。不過今次唯一不同的是，在過往與其他中東國家戰事中，以色列本土少有被擊中，今次以色列南部迪莫納和阿拉德遭伊朗導彈擊中，造成多人受傷，第二大城市特拉維夫亦受襲，已是一個嚴重警號，若以色列堅持戰鬥下去，情況或許會失控，值得內塔尼亞胡政府三思，否則為全球帶來災難性的後果。