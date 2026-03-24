伊朗局勢初露曙光 各方須剋制暗湧難免

隨着美國及以色列對伊朗的軍事行動進入第四周，戰雲密佈的中東戰場上，罕有傳出外交斡旋的聲音。據報美伊雙方都初步釋出和談意向，儘管雙方開出的條件頗為苛刻，但「有得談」的意願本身，已經是一個正面的發展。當然，談判進程絕不是容易的。

美國總統特朗普在周日曾經向伊朗發出最後通牒，限伊朗於48小時內全面開放霍爾木茲海峽，否則會打擊並摧毀伊朗多座發電廠，而伊朗則揚言如果該國的能源基建等設施受襲，便會向其他波斯灣地區國家的設施報復，包括海水化淡廠，實行「攬炒」。昨日，特朗普在社交網突然宣布，暫停攻擊伊朗五天，並稱在過去兩天美伊兩國有非常良好和建設性的對話。儘管伊朗外交部其後發聲明回應稱沒有與美國舉行談判，但種種跡象顯示，局勢已到臨界點，交戰雙方已在初步交換信息，顯示和談之路已初露曙光，雖則暗湧難免，尤其是以色列的取態。