傳媒業經營結構困難 減規管立足本地創作

香港傳媒業正面臨一場深刻的結構性轉變，這已不是單純的周期性調整，而是整個生態系統的重構。雅虎香港在營運超過15年後，宣布結束本地新聞製作，並於今年6月關閉網頁，只保留電郵與搜尋引擎服務。香港市場規模有限，廣告收益難以與台灣、日本等地匹敵，加上母公司阿波羅全球管理公司在收購後重新審視業務，認為原創新聞製作的成本與回報不成正比。本地傳媒業面對環球互聯網發展與觀眾習慣的改變，另一方面仍要承受本地法規的各種限制，可謂舉步為艱。

雅虎新聞曾在一眾媒體中獲得相當高的公信力。根據香港中文大學與英國牛津大學路透新聞學研究所合作的《數碼新聞報告》，在2025年的調查中，雅虎新聞的信任度達68%，排名很高。這樣一個獲市民信賴的新聞平台撤出香港，不僅是對就業市場的打擊，更意味着香港作為國際城市，在媒體多元性上失去了一塊重要拼圖。2021年香港多間媒體結業後，雅虎曾逆市擴充新聞團隊，為約20名全職員工及多達80人的特約記者網絡提供工作機會。如今市民能夠接觸到的本地原創內容便愈來愈少，這對社會的資訊生態絕非好事，我們不能不正視。

面對這種結構性困境，傳媒機構可以有短、中、長3種不同的應對策略。短期而言，必須迅速調整成本結構，強化旗艦節目，並善用社交平台吸引年輕觀眾；中期則要投資原創內容，建立品牌辨識度，並發展會員制或混合廣告與訂閱的商業模式；長遠來看，則要打造可授權的知識產權，將內容延伸至不同平台，形成跨平台生態。這3種策略並非互相排斥，而是需要並行推進，關鍵在於能否找到適合自身條件的路徑。 有線電視近期的改革，正好體現了這3種方向的結合。新行政總裁黃雅芬上任不足2個月，便有大動作。她明確表示公司的定位不再只是電視台，而是多媒體網絡，這個方向清晰而務實。5月推出的新節目陣容，包括陳啟泰與陳志雲主持的節目，以及轉播亞運，顯然是短期內吸引觀眾的焦點。更具野心的是，他們計劃將76台做大，打造成英語國際節目頻道，這不單是為了服務本地少數英語觀眾，而是要以香港為基地，向外走，呼應國家「走出去」的概念，用本地創作講述香港故事。與此同時，77台則鎖定熟齡觀眾群，目標清晰，而且擺明車馬立足本地製作，不是盲目追逐韓風或抄襲外來模式。這種多層次、多目標的佈局，顯示他們正嘗試在有限市場中尋找最大化的生存空間。

目前香港3家免費電視台正面臨牌照續期的關鍵時刻。行業困難已是明擺着的事實，政府若要支持本地傳媒健康發展，便應該在規管上給予更多彈性。現行制度對廣告形式限制過多，例如對植入式廣告、「彈出彈入」或邊框廣告等新形式，監管機構過去態度審慎，但其實通訊事務總監梁仲賢已表示大方向傾向放寬。商務及經濟發展局副局長陳百里亦對廣告「拆牆鬆綁」持開放態度。業界有一個很貼切的比喻：本地持牌電視台猶如在MMA比賽中只能用雙手還擊的選手，而海外串流平台則可以毫無限制地出招。通訊局在近期的年報中，已明確將「因應持牌機構營商環境日趨困難而進一步優化規管制度」列為主要工作方向。關鍵是行動要快，幅度要大。

香港在一國兩制之下，一直扮演中外文化交流中心的角色。國家的5年規劃亦多次強調香港要發揮這方面的優勢。傳媒業是文化產業的基石，過去香港曾有「東方荷李活」之稱，本地電視劇與流行曲橫掃全國，風靡一時。這些輝煌的歷史，並非不可能重現。只要政府願意在規管上拆牆鬆綁，讓本地創作有更多發揮空間，香港的傳媒業仍有機會突破困局，發揮香港作為國際城市的軟實力與文化底蘊。