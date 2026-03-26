油價急升影響民生 減費設解困新機制

中東戰爭持續，全球油價進入急升軌道，戰況顯然不會在短期內結束。多家國際投資銀行已預測，未來油價將持續高企，甚至頻繁出現大幅波動。香港作為外向型經濟體，本身並無石油生產，零售油價一直處於全球最昂貴的城市之列。在這種國際大環境下，政府不能只做「監察員」旁觀，而應領頭應對，在不直接干預燃油價格的原則下，保障關係民生的公共交通服務高效運作，避免因成本急升而影響社會穩定。
自2月底以來的戰事，已令原油價格在短時間內大幅飆升，與戰前比較升幅超出四成。然而，對本地公共交通營運商而言，最直接的衝擊並非原油價格，而是計及生產、運輸、提煉及庫存成本的「成品油」價格。據觀察，現時成品油價格已是戰爭爆發前的兩倍半至三倍。以巴士公司為例，翻查過去公開資料，燃油成本一般佔其營運開支約一成至一成二。換言之，在油價急升下，巴士公司的經營成本即時增加一成半至兩成，足以令盈利轉為虧損，打擊其經營狀況及財務可持續性。同樣的情況亦出現在小巴、的士及渡輪等行業，這些公共交通服務直接關係數百萬市民的日常出行。
目前，公共交通營運商調整票價，必須由營辦商提出申請，再經政府審批，程序並無明確時限。當油價持續處於高位，營運商的成本壓力便成為「長期磨蝕」。若政府未能迅速處理加價申請，無法及時反映成本變化，營運商始終是商業機構，倘若基於無法調整票價而「蝕住做」，長遠必然影響其投資意欲和營運穩定性，最終受影響的難免是市民大眾。當然，公共交通加價難免加重乘客負擔，因此政府在處理時必須作出平衡。一方面應加快審批合理的調整票價申請，另一方面可考慮引入新機制，協助營辦商應對油價飆升，同時顧及市民的負擔能力。
第一個可行的短期方案，是豁免巴士、小巴、貨車等商用車輛的政府隧道收費。正如有立法會議員所建議，隧道是政府資產，豁免收費不單是行政成本最低且最便捷的方法，而且主導權完全在政府手中。豁免多久、豁免哪些車輛、豁免全數或是部分，政府都可因應油價走勢和財政狀況適時調整。透過這項措施直接減輕公共交通營運商的成本壓力，間接紓緩其加價的誘因。
第二個中期方案，是參考航空業的做法，為巴士、小巴等公共交通工具設立與油價掛鈎的臨時燃油附加費機制。現行公共交通票價調整機制的最大問題，在於「滯後反應」。營運商往往要等到油價急升數月後才能申請加價，一旦獲批，便是一次過大幅加價，對市民造成較大衝擊。如果設立臨時燃油附加費，油價上升時附加費自動增加，油價回落時自動減少，這種「加減同步」的安排，最能夠及時反映成本變化。設立附加費機制，並非將全部成本轉嫁給乘客，而是在政府、營運商、乘客之間形成合理分擔，市民清楚知道附加費與油價的直接關係，自然會理解加幅只是一時應對。
國際油價波動是香港無法迴避的結構性挑戰。香港沒有戰略石油儲備，沒有本地能源生產，國際油價波動對本地經濟的傳導效應極快。當油價飆升時，公共交通營運商首當其衝，然後是物流運輸，最終傳導至各類商品價格，引發通脹壓力。長遠而言，政府應考慮成立燃油穩定基金，將應對機制恆常化。一旦油價觸及預設條件，基金便自動啟動，無需每次研究討論重新決策，大大提升應對效率。此外，亦可研究建設大灣區煉油廠輸油管道到香港，透過降低運輸成本引入內地成品油，增加本地市場競爭力，從根本上降低燃油價格的波動風險。
面對今次由戰爭引發的油價飆升，政府不能只停留在監察層面，必須積極協助營運商解決問題，否則只會令營運商和市民同樣受苦。一方面，營運商面對經營困難，作出長遠投資舉步維艱，另一邊廂市民則未能滿足對公共交通服務質素持續提升的期望。香港要建立一套能夠抵禦未來能源價格衝擊的長效機制，確保這座城市的公共交通系統，在任何風浪下都能穩定前行。