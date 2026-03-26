油價急升影響民生 減費設解困新機制

中東戰爭持續，全球油價進入急升軌道，戰況顯然不會在短期內結束。多家國際投資銀行已預測，未來油價將持續高企，甚至頻繁出現大幅波動。香港作為外向型經濟體，本身並無石油生產，零售油價一直處於全球最昂貴的城市之列。在這種國際大環境下，政府不能只做「監察員」旁觀，而應領頭應對，在不直接干預燃油價格的原則下，保障關係民生的公共交通服務高效運作，避免因成本急升而影響社會穩定。

自2月底以來的戰事，已令原油價格在短時間內大幅飆升，與戰前比較升幅超出四成。然而，對本地公共交通營運商而言，最直接的衝擊並非原油價格，而是計及生產、運輸、提煉及庫存成本的「成品油」價格。據觀察，現時成品油價格已是戰爭爆發前的兩倍半至三倍。以巴士公司為例，翻查過去公開資料，燃油成本一般佔其營運開支約一成至一成二。換言之，在油價急升下，巴士公司的經營成本即時增加一成半至兩成，足以令盈利轉為虧損，打擊其經營狀況及財務可持續性。同樣的情況亦出現在小巴、的士及渡輪等行業，這些公共交通服務直接關係數百萬市民的日常出行。