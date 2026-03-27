重溫了《戰狼300》，斯巴達國王親領三百死士，在面對波斯百萬雄師時，死守希臘溫泉關口，那份視死如歸、從容就義的精神，後世一直津津樂道。在同一時空的東方，又是約公元前四百多年，墨子用了十日十夜趕到楚國，與公輸般(魯班)周旋，嘗試止楚攻宋；有趣地，墨子又是派了三百名弟子到宋國，準備協助守城。

斯巴達壯士雖然犧牲了，但就證明了一個以寡敵眾的可能，亦令波斯陷入持久戰、失去戰略的方寸。更重要的，是感動了原來態度搖擺的各希臘城邦，重新團結起來。墨子就成功以三寸不爛之舌勸服楚王，可以說是不戰而屈人之兵。可背後應該不純粹是動之以義、動之以法的軟銷售，應該還加上墨派真正的守城硬實力。「墨守成規」可以是形容堅守理念、不怕犧牲之志；那「墨守為攻」就更好形容軟硬兼施、靈活迎戰的守城之法。