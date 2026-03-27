很多人都以為跟觀音借庫是借錢，愈多愈好；據我的經驗，借庫也是借運氣，神明知你未來一年將會遇到的事情，又或者就是你將會遇到的「人生交叉點」，衪會幫你一把。

我已經第四年去觀音借庫，身邊有幾位朋友都是廟宇組織的高層，每年他們都叫我跟他們去VIP時段，不用排隊就可以輕鬆借庫，但是我還是婉拒心意。四年來我都堅持自己排隊，今年排得最長時間，排了3.5小時才入到廟，雖然真是累到沒命，但是我還是好高興，因為這是我的誠意。

去年我借庫時，跟觀音暗暗祈求：我今年有好幾個重要projects，很需要運氣，求觀音大士幫我一把。

去年，我有兩個重要projects，因人為錯誤，結果沒有參加。那時候，我的心情真的跌到冰點，同事被我罵到狗血淋頭，我自己久久不能釋懷，準備了良久，竟然因為低級錯誤而錯過！其中一個項目就是在中東，誰也想不到，美伊戰爭228爆發！我避過了一劫。

我說的「劫」不是人命而且錢財！今時今日的經濟，這個數字的損失是致命的。

所以「借庫」不一定是「給」，「拿走」原來也可以是「給」的一種。因為同事遲了交文件，我以為因此損失的機會，其實是幫我逃過一次很大的損失。