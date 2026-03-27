感慨時又看Moneyball(之二)

上期提到Billy重訂球隊方略，另外亦更改了訓練方法，要求每個單項教練只要重點改良、培訓球員施職位置的強項，因為一隊球隊26名球員，所以各球員可以更仔細分工，訓練出一兩度殺手鐧就夠。 這情況與其他運動項目確有所不同，棒球手不需每個崗位也屬強項，更不需要一些所謂通天老倌的全能球員角色，如籃球運動，同時間只有5名球員落場，若果一個大前鋒只懂霸籃底射籃或者在鎖匙圈範圍阻擋，那其他四個球員就要分擔中、遠投射及埋身攔截，這樣的球隊能贏波才怪。

Billy這種戰術、在2002年球季嘗試時，其他球隊仍然沿用球探直覺及依賴球星控局的舊制，當遇上一班二流球員組成的球隊時，一下子亦未能適應他們各擅勝場的打法，而且隊與隊之間，一季也不會經常對壘，故用上了半場時間摸透球路後，分數已經落後，再重新部署也難以挽回敗局。這亦是運動家隊在2002賽季能夠獲得20連勝的主因。 可惜，20連勝的破紀錄成績，仍然當不成當季大聯盟總冠軍，我多少認為偷雞始終不是長策，而且在季後賽遇上的球隊，都已經摸熟了運動家的打法。

由於我是Big Fans，對這故事drill得很深，經過2002賽季後，其他球隊也採用了Sabermetrics，但在計算運動家隊2002年的R0l時，也沒有得出一個行內具認受性的答案，原因是之前沒有案例，如Billy般以超低價錢，找一班二三流球員，就可打出20場破紀錄的好成績，根本就是反常的，亦有違Sabermetrics的數理統計邏輯。Sabermetrics是把數據結果用來協助球探了解球隊質素，從而令球隊補底提效，但要做到「1蚊當5蚊駛」，在講求數理邏輯的統計學上，就屬罕例。 運動家隊2002年雖然仍未竟全功，但這套「魔球」策略已相當耀眼。

我跟Billy的經歷有點相似，就是希望在一些商業運作模式中，被看輕或者忽略的環節上下功夫，望能取得成績。 今日回望，在不同的工作歷程上，不能說做得好，但總算有交代，曾經一而再的由開荒做到具規模才離開。 又試過在公司被行情看淡時加入，然後大執一輪、打好盈利基礎後，才接受外間的二次offer。 後記：MB中，Billy女兒Casey在電影中常唱的一首歌 「The show」，其中一段是我十分喜愛的……。 "l got to let it go And just enjoy the show." (「我知道我必須放下它，好好享受這場演出。」)

我深信，明天有明天，愈來會愈好，大家咁話！