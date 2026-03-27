生活有時太沉悶了，總想找點新意和新鮮，既可以自我調劑，也可以跟上時代脈搏，捉摸潮流變化；更重要的是，了解人們的想法，分享心思。
那天到了西九文化區的「M＋」，剛好有一個動靜均存的活動和展覽，那是嘉年華式的開幕酒會。甫入場內，停不了的喝彩聲、歌聲、音樂聲馬上傳入耳裡；站到舞台和擴音器附近，音量也許有二百分貝。喜歡沉靜的人會感到震耳欲聾，但喜歡熱鬧的人肯定會感到熱血沸騰。
很多出席者都是文化和文藝界人士，便裝雅服，各適其適。但當歌舞連場的時候，他們都高聲呼叫，大動作地搖頭擺腦，身隨舞飄；一面又高舉手機，拍下動感一刻，好像自己就是台上的歌手。這是有限度的狂熱，感心悅目，但又不失斯文。
我問其中一些朋友感覺如何？他們說：平時工作壓力排山倒海而來，難得有機會與大伙一起，渾然忘我一番，不單可以消除形骸之困，也可以在舞動後輕鬆抖氣，這就是此時此刻的一種生活藝術。
我也跟他們一起，向台上歌手喝彩歡呼，彷彿要跟擴音器比賽聲浪。果然，叫一下很舒服，再淺嘗香檳，自得其樂。
我鑽到樓上的展覽廳去，是另一種沉靜的昇華。除了趙無極「版藝匠心」的版畫展品外，還有「M＋希克藏品的心靈圖景」和其他藝術家的作品，細訴快樂、寧靜、傷感、焦慮、疑惑、驚奇等七情六慾；這是對各種環境的回應，讓人引發不同的心裡共鳴。
我隨行隨想，眼前忽然出現多名彪形大漢。定眼一看，他們都閉上眼睛，咧嘴而笑，背手而立(如圖)。噢！原來是其中一列展品，同一表情，百種解讀，千般感覺，萬類心絲。藝術就是無數水點積累而成的汪洋；汪洋大海進不了胸膛，但只要藝術點滴能入心扉，已經足夠。這也是我不斷探索的生命意義、生存哲學和生活藝術的「三生主義」。
據報道，香港八家大專院校均在世界大學「藝術與人文」學科排名中上榜。巴塞爾藝術展也跟香港簽約五年，香港是區內唯一主辦城市。「M＋」看來可以讓人雅俗共賞，動靜皆宜，在舞動、抖氣、沉靜之餘，讓腦海浮動跳躍，沉澱昇華。