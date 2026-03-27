生活有時太沉悶了，總想找點新意和新鮮，既可以自我調劑，也可以跟上時代脈搏，捉摸潮流變化；更重要的是，了解人們的想法，分享心思。

那天到了西九文化區的「M＋」，剛好有一個動靜均存的活動和展覽，那是嘉年華式的開幕酒會。甫入場內，停不了的喝彩聲、歌聲、音樂聲馬上傳入耳裡；站到舞台和擴音器附近，音量也許有二百分貝。喜歡沉靜的人會感到震耳欲聾，但喜歡熱鬧的人肯定會感到熱血沸騰。

很多出席者都是文化和文藝界人士，便裝雅服，各適其適。但當歌舞連場的時候，他們都高聲呼叫，大動作地搖頭擺腦，身隨舞飄；一面又高舉手機，拍下動感一刻，好像自己就是台上的歌手。這是有限度的狂熱，感心悅目，但又不失斯文。