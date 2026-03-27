香港人精神健康狀況亮起紅燈。香港心理衞生會聯同中大社會工作學系進行的持續調查發現，港人抑鬱及焦慮指數均創調查以來新高，其中18至24歲青年群組的精神健康危機最嚴峻，反映社會對心理健康服務的需求日益逼切。

一幢具百年歷史的建築正以全新使命回應社會所需。位於金鐘堅尼地道的羅拔時樓(Roberts Block)，原為已婚英軍宿舍，紅磚外牆見證香港歷史變遷，並獲評為一級歷史建築。經活化後，它蛻變為全港首個創意藝術治療中心，將歷史保育與精神健康服務融為一體。