香港人精神健康狀況亮起紅燈。香港心理衞生會聯同中大社會工作學系進行的持續調查發現，港人抑鬱及焦慮指數均創調查以來新高，其中18至24歲青年群組的精神健康危機最嚴峻，反映社會對心理健康服務的需求日益逼切。
一幢具百年歷史的建築正以全新使命回應社會所需。位於金鐘堅尼地道的羅拔時樓(Roberts Block)，原為已婚英軍宿舍，紅磚外牆見證香港歷史變遷，並獲評為一級歷史建築。經活化後，它蛻變為全港首個創意藝術治療中心，將歷史保育與精神健康服務融為一體。
早前中心董事兼專業測量師梁惠昌(Richard)邀請筆者與幾位朋友前往參觀，率先感受這座建築的魅力。其活化工程於2022年展開，第一期工程已於去年完成，目前提供有限度服務，預計將於2027年全面投入服務。中心旨在透過創意藝術治療促進香港人心理健康，並推廣精神健康及壓力管理技巧。
羅拔時樓樓高三層，活化工程保留了建築的歷史特色，包括紅磚立面、開放式遊廊、內部樓梯及拱形門口等，並設展區展示其昔日歷史價值。另增建樓梯、電梯及接駁天橋，將羅拔時樓連接至堅尼地道，方便市民到訪。
創意藝術治療的優勢在於「去標籤化」，對很多不願開口表達情緒的青少年而言，藝術、音樂、遊戲等非語言媒介能填補缺口，讓他們更容易接觸和抒發內心感受。董事會主席陸亮博士分享，中心為有輕度情緒困擾的人士提供個別及小組治療，涵蓋視覺藝術、舞蹈動作、戲劇、表達藝術、音樂及遊戲治療等多元形式。
明年中心全面投入服務後，筆者期待更多人在這裡找到療癒與成長。一座百年建築的新生，象徵著香港社會對精神健康認知的進化——從避而不談，到願意正視，再嘗試以新方法，包括創意藝術擁抱心靈。