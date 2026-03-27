水至四方

洗臉或泡一杯咖啡，我們只需轉開水龍頭，馬上便有乾淨水源源流出；但在地球另一端，要取得一小杯水，卻動輒需要花上好幾小時步程，取回來的，往往還混著泥黃雜質，只能勉強使用。 這情景並非冰山一角。全球逾21億人缺乏安全用水，即每4個人中就有1個無法取得乾淨用水；氣候變遷、人口壓力等令水資源危機加劇，女性更是首當其衝。UNICEF及世衛報告顯示，每3個缺水家庭，就有2個由婦女及女孩擔起取水重任。聯合國於53個國家調查亦指，女孩每天用於取水時數高達2.5億小時，比起男孩高出逾兩倍，意味女孩休息、上學、工作機會更少，犧牲的不只是童年、更是長遠發展的可能。

潔淨用水及衞生設施，對經歷生理周期的女孩尤為重要。她們可能因缺水及衞生設施不足，難以處理生理需求而不敢外出；或因不潔用水引發感染；又或被迫在戶外如廁、與男性共用衞生設施，暴露於性騷擾或侵害的威脅中。而面對這困境、正值青春期的10至19歲女孩，全球就有超過1.2億名，分布於非洲、東南亞等地，連最基本的衞生設施及服務也無法獲得。 今年3月22日的「世界水日」，以「水至四方，平等滋長」為主題，正正提醒我們，水資源屬於所有人，女孩也不例外。當生命之源通達各處，人人都能取得基本所需，才是真正的平等。UNICEF致力於全球推動具氣候適應能力的食水、個人及環境衞生(WASH)項目，單計2024年，已為超過4,100萬人提供安全用水、逾1,800萬人提供基本衞生設施及服務。女孩有水可用、有乾淨廁所可上，便有更多時間安心上學和工作；社區衞生改善，疾病傳播的風險亦大幅降低。

當水不再是女性腳下的負擔，平等才可能在每一寸土地滋長。希望無論身處何地、每個女孩的生命都能得到水的滋養，如溪流般能循著自己的方向，潺潺流向夢想的地方。