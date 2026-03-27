簡樸房登記緩慢 莫走租管回頭路

政府在今年3月1日正式推行簡樸房規管制度，以1年登記期加3年寬限期，期望有序取締劣質劏房。然而，截至3月24日，當局收到的登記申請涉及約3,400個分間單位，覆蓋約850個住宅單位。這個數字與政府顧問公司2024年公布的11萬間劏房相比，比例極低。登記期已過近1個月，願意主動登記的業主僅佔整體不足百分之三。若按此速度推算，1年登記期內能夠完成登記的單位數目，恐怕遠遠追不上政府預期。 有意見認為應該加設更多租金管制措施，但正如經濟學者張五常教授多年來的分析，租金管制看似保護租客，實際上只會扭曲市場，最終令弱勢社群更難找到居所。他多次以香港歷史為例，指出七十年代政府實施租管，結果業主寧願讓單位空置，也不願低價出租，導致供應萎縮，租客被迫遷往更惡劣的環境。後來政府逐步取消各類租務管制，市場恢復彈性，租賃供應才得以穩定。但今屆政府似乎正走回頭路，過去數年推出的多項房屋政策，從規管租約、限制加租幅度，到今日的簡樸房制度，都明顯傾向干預市場調節機制。

現時登記反應冷淡，背後原因值得深思。11萬間劏房的統計數字是在2024年公布，而每年持單程證來港的居民約有3.2萬人，當中只要接近1萬人由於缺乏本地網絡和資產積累，需要即時在私人市場尋找廉價居所，成為劏房市場的剛性需求來源。這批基層新移民加上原有的低收入家庭，形成約22萬人居住於劏房的客觀現實。這種結構性需求，並非目前過渡性房屋或簡約公屋能夠完全吸納。換言之，劏房雖然環境惡劣，卻是市場被迫形成的居住選項。 如果登記數字持續低企，最直接的後果不是劏房消失，而是這批基層住戶被迫以更隱蔽的方式支付租金。業主可能不再以業主名義出租，而是通過二房東代為管理，租務關係變得模糊不清，住戶的保障反而更少。更惡劣的情況是，部分業主寧願冒險繼續經營不合規的劏房，而住戶為了有瓦遮頭，也只好選擇這些一旦被政府執法就隨時失去住所的單位。這種地下化的租務市場，對弱勢社群的傷害遠比規範化的市場為大。

值得注意的是，政府顧問公司統計的11萬間劏房，僅限於住宅樓宇內的分間單位，並未計算在工業大廈或商業大廈存在的劏房。根據傳媒近期調查，單是工廈劏房已有約1.2萬戶居民，環境比一般住宅劏房更惡劣，消防隱患更嚴重。但簡樸房制度完全沒有涵蓋這批基層居民，政府對他們的策略只是加強執法取締。這等於將他們推向更不穩定的處境。 與其進一步干預租賃市場，不如改變思路，放寬工商業大廈作為居住用途的規範。香港有大量閒置或使用率偏低的工業大廈，若能訂立一套完整的規格標準，讓這些樓宇在符合結構安全、消防要求的前提下，改裝為不同形式的居住單位，市場自然會按成本效益提供多樣化的住屋選擇。這不是讓市場放任自流，而是讓市場在明確規則下發揮供應能力，減輕基層住屋壓力，亦避免政府動用大量公帑參與。租管從來不是解決住屋問題的良方，回歸市場調節，同時放寬供應限制，才是務實之路。