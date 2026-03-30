上周末，美國及世界各地爆發了名為「不要國王」的大規模示威。主辦單位稱，全美三千多場集會吸引了超過九百萬人參與，抗議特朗普政府的施政方針。與此同時，倫敦、巴黎、羅馬等歐洲主要城市亦有民眾響應，表達對極右勢力抬頭及中東戰事擴大的憂慮。這場運動不僅暴露了美國社會內部的嚴重撕裂，更象徵著國際社會對美國領導地位的信心正在急速流失。
從歷史的長鏡頭來看，當今美國所處的困境，與1956年的「蘇彝士運河時刻」有著驚人的相似。當年，英法兩國為奪回蘇彝士運河的控制權，聯手以色列對埃及發動軍事行動。結果軍事上雖然得手，卻遭到美蘇兩個新興超級大國的強力施壓，最終被迫狼狽撤軍。這場危機在國際上宣告了「日不落帝國」的落幕，英國從此從全球霸主淪為地區強國。歷史學家普遍認為，蘇彝士運河危機標誌著英國殖民體系的終結，世界正式進入美蘇對抗的冷戰格局。如今，不少學者警告，美國與以色列對伊朗的軍事行動，可能正成為美國霸權由盛轉衰的另一個「蘇彝士運河時刻」。
審視特朗普的第二個任期，美國國力正明顯走向三個衰敗方向。首先是債務問題，聯邦債務已突破歷史高位，利息支出逼近軍費規模。雖然美元霸權尚未瓦解，但制裁工具的過度使用正促使各國加速尋求替代結算方案，這與當年英鎊失去儲備貨幣地位的過程如出一轍。其次是內部秩序的惡化，政治極化達到冷戰以來最嚴重的程度，社會對立、國會僵局、制度公信力崩解，令國家難以凝聚共識。帝國的衰敗往往不是因為外敵太強，而是內部共識先行瓦解。第三是外部競爭者的崛起與戰略透支，美國雖然軍事力量全球第一，但在烏克蘭、中東多條戰線上已顯露「能打但打不起」的疲態，這種軍事承擔超出財政與社會承受能力的困境，與當年英國在全球殖民地的力不從心何其相似。
面對美國單極霸權的動搖，世界格局正加速重組。歐洲列強已開始尋求新的聯盟模式，有歐洲政客甚至倡議與加拿大及韓國締結類似北約「集體防禦」條款的「地緣經濟威懾協定」，以應對來自中美兩國的經濟壓力。加拿大總理卡尼更公開呼籲「中等國家」必須團結起來。在這種全球板塊轉移的劇變中，仍然盲目親美的日本恐怕會押錯注，付出的代價可能不僅是首相會見特朗普時的尷尬外交場面，隨意戲言偷襲珍珠港比喻奇襲伊朗，而是整個國家在未來新秩序中失去有利的戰略位置。
在風雲變幻的國際棋局中，中國一直強調不向外擴張、不輸出意識形態、尊重各國主權及內部事務。這種穩定且可預測的外交立場，與美國的單邊主義和歐洲的焦慮重組形成了鮮明對比。只要中國能堅定不移地奉行這套原則，不捲入霸權爭鬥的漩渦，在未來這個多極化的新格局環境下，將會自然而然地站立在更加有利、更具道德感召力的位置。