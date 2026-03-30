蘇彝士運河時刻 美國正走向衰敗

上周末，美國及世界各地爆發了名為「不要國王」的大規模示威。主辦單位稱，全美三千多場集會吸引了超過九百萬人參與，抗議特朗普政府的施政方針。與此同時，倫敦、巴黎、羅馬等歐洲主要城市亦有民眾響應，表達對極右勢力抬頭及中東戰事擴大的憂慮。這場運動不僅暴露了美國社會內部的嚴重撕裂，更象徵著國際社會對美國領導地位的信心正在急速流失。

從歷史的長鏡頭來看，當今美國所處的困境，與1956年的「蘇彝士運河時刻」有著驚人的相似。當年，英法兩國為奪回蘇彝士運河的控制權，聯手以色列對埃及發動軍事行動。結果軍事上雖然得手，卻遭到美蘇兩個新興超級大國的強力施壓，最終被迫狼狽撤軍。這場危機在國際上宣告了「日不落帝國」的落幕，英國從此從全球霸主淪為地區強國。歷史學家普遍認為，蘇彝士運河危機標誌著英國殖民體系的終結，世界正式進入美蘇對抗的冷戰格局。如今，不少學者警告，美國與以色列對伊朗的軍事行動，可能正成為美國霸權由盛轉衰的另一個「蘇彝士運河時刻」。