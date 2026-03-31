以巾幗之力 啓十五五新局—— 學習2026年全國兩會精神有感

2026年是「十四五」圓滿收官、「十五五」開局起步的關鍵之年，作為港區婦聯代表聯誼會副會長、香港中西區區議員，我對兩會精神的核心感受是聚焦「開局」與「銜接」，更真切體會到國家藍圖如何落地香港、惠及婦女與基層。

從「十四五」歷史性成就到「十五五」16個「強國」建設藍圖，國家發展的連續性與宏偉目標令人振奮。香港絕非旁觀者，而是強國建設的重要參與者。習近平總書記強調「好規劃和執行力要結合起來」，基層正是政策落地的最後一公里。我們要把發展新質生產力、高質量發展的宏觀部署，轉化為婦女就業培訓、家庭育兒支持、社區民生服務的具體行動，讓國家規劃扎根街頭巷尾。