以巾幗之力 啓十五五新局—— 學習2026年全國兩會精神有感

2026年是「十四五」圓滿收官、「十五五」開局起步的關鍵之年，作為港區婦聯代表聯誼會副會長、香港中西區區議員，我對兩會精神的核心感受是聚焦「開局」與「銜接」，更真切體會到國家藍圖如何落地香港、惠及婦女與基層。
從「十四五」歷史性成就到「十五五」16個「強國」建設藍圖，國家發展的連續性與宏偉目標令人振奮。香港絕非旁觀者，而是強國建設的重要參與者。習近平總書記強調「好規劃和執行力要結合起來」，基層正是政策落地的最後一公里。我們要把發展新質生產力、高質量發展的宏觀部署，轉化為婦女就業培訓、家庭育兒支持、社區民生服務的具體行動，讓國家規劃扎根街頭巷尾。
兩會明確香港角色從融入國家發展向服務國家戰略深化，香港正編制自身五年規劃主動對接國家戰略。這對婦女工作提出新要求，婦聯不能止於辦活動，更要貢獻巾幗力量。我們將對接大灣區婦女融合協同發展部署，助力婦女對接灣區就業創業資源，聚焦跨境家庭、跨境養老、醫療數據互通等基層痛點，把兩會民生部署落到市民心坎上。
對婦女發展而言，國家著力擴大內需、發展服務業、推動銀髮經濟，恰恰是婦女就業創業的優勢領域，為婦女發展提供了廣闊空間。我們將緊抓重點領域的開放機遇，組織婦女學習技能、投身例如健康、養老等產業，依託社區開展家庭教育指導，幫助婦女平衡家庭與事業，實現「悅己悅人、全面發展」。
作為區議員，我更要做好「宣講員」和「聯絡員」，把「十五五」規劃中關於大灣區建設、民生保障的內容，用街坊聽得懂的語言傳遞出去，讓國家規劃飛入尋常百姓家。
國家發展的接力棒傳到了「十五五」，香港婦女不僅是見證者，更是參與者，不僅在場邊加油，更要上場奔跑。我願和婦聯姐妹一起，在社區扎扎實實地落實好兩會精神，讓姐妹們真切感受到，國家發展的紅利，就是我們每一個小家庭的幸福；「十五五」的宏偉藍圖，就是我們每一位婦女綻放光彩的舞台！
作者為全國婦聯特邀代表、港區婦聯代表聯誼會副會長、香港中西區區議員金玲MH