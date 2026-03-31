為孩子創造家庭露營的獨特體

早前農曆新年期間，我把握忙裡偷閑的機會，偕同太太、犬兒和朋友一家，一起到西貢萬宜水庫旁的創興水上活動中心家庭露營，體驗難忘。 站在創興水上中心旁，看著營地周圍的山光水色，我不禁回想起中學時期那段最美好的時光。那時候，我加入了香港基督少年軍，我們走過無數山路，在不同的營地學習野外求生。那些汗水與星空，塑造了我對大自然的熱愛。 如今自己做了父親，為了讓孩子真正愛上露營，我們採取了第一身參與式的策略。我們鼓勵孩子負責簡單的任務，例如協助搭帳篷、準備食材，並讓他們擔任小小記錄員，用電話相機記錄眼前的人和事。當孩子有任務、有責任，他們就不只是被帶去露營的旁觀者，而是這場冒險的共同創造者。

這次露營，最讓我驚喜的是，孩子對「搭營」的過程表現出極大的興趣。看著他專注地敲下營釘，拉緊營繩，最後帳篷穩穩地立起來時，那份眼神中的成就感是無價的。那一刻，我彷彿看到當年那個在少年軍裡學習野外求生的自己，而這份對大自然的熱愛，正在孩子身上悄悄萌芽。 這僅僅是個開始。下次露營，我們計劃加入更多互動元素，例如利用手機App觀星、挑戰野外炊事，潤物細無聲地讓孩子享受大自然，同時學習怎樣保護大自然。 現在的「Z世代」，物質資源豐富，課外活動選擇多不勝數，露營未必是他們的首選。然而，我深信在大自然中學習解決問題，是課本裡學不到的珍貴教育。因此，我們決定將這次體驗轉化為家庭傳統，讓露營成為我們家每年的固定活動。

這段經歷，或許正是推動身邊朋友或孩子愛上大自然的最佳動力。露營不僅是野外生存的訓練，更是家庭情感連結的共同回憶。如果您也正在考慮帶孩子走進大自然，不妨先到創興水上中心進行一次簡單的露營開始，與家人共同面對挑戰、共同分享星空，這份回憶將會是孩子成長路上最珍貴的養分。 葉永栩 Ivan Ip 新民黨青年委員會副主席（會員），建造業營造師，飲食集團負責人；90後香港青年，愛廣東歌，跆拳道黑帶教練 email：[email protected] facebook：https://www.facebook.com/nppyc/?fref=ts